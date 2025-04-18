Ніфуроксазид-Сперко суспензія (Nifuroxazide-Sperco suspension)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 665 аптеках у Київ
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Софіївська, 1/2
0.1 км
Ніфуроксазид-Сперко суспензія оральна 200 мг/5 мл контейнер 100 мл №1
Сперко Україна
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
Ніфуроксазид-Сперко суспензія оральна 200 мг/5 мл контейнер 100 мл №1
Сперко Україна
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Ніфуроксазид-Сперко суспензія оральна 200 мг/5 мл контейнер 100 мл №1
Сперко Україна
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Ніфуроксазид-Сперко суспензія оральна 200 мг/5 мл контейнер 100 мл №1
Сперко Україна
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.3 км
Ніфуроксазид-Сперко суспензія оральна 200 мг/5 мл контейнер 100 мл №1
Сперко Україна
335,40
Економія при броні: -36,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Ніфуроксазид-Сперко суспензія оральна 200 мг/5 мл контейнер 100 мл №1
Сперко Україна
335,30
Економія при броні: -32,40 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Володимирська, 42
0.7 км
Ніфуроксазид-Сперко суспензія оральна 200 мг/5 мл контейнер 100 мл №1
Сперко Україна
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Ніфуроксазид-Сперко суспензія оральна 200 мг/5 мл контейнер 100 мл №1
Сперко Україна
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Ніфуроксазид-Сперко суспензія оральна 200 мг/5 мл контейнер 100 мл №1
Сперко Україна
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
1.1 км
Ніфуроксазид-Сперко суспензія оральна 200 мг/5 мл контейнер 100 мл №1
Сперко Україна
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Ніфуроксазид-Сперко суспензія оральна 200 мг/5 мл контейнер 100 мл №1
Сперко Україна
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Ніфуроксазид-Сперко суспензія оральна 200 мг/5 мл контейнер 100 мл №1
Сперко Україна
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Ніфуроксазид-Сперко суспензія оральна 200 мг/5 мл контейнер 100 мл №1
Сперко Україна
335,40
Економія при броні: -36,50 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 20
1.3 км
Ніфуроксазид-Сперко суспензія оральна 200 мг/5 мл контейнер 100 мл №1
Сперко Україна
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
1.3 км
Ніфуроксазид-Сперко суспензія оральна 200 мг/5 мл контейнер 100 мл №1
Сперко Україна
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
Ніфуроксазид-Сперко суспензія оральна 200 мг/5 мл контейнер 100 мл №1
Сперко Україна
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Ніфуроксазид-Сперко суспензія оральна 200 мг/5 мл контейнер 100 мл №1
Сперко Україна
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Ніфуроксазид-Сперко суспензія оральна 200 мг/5 мл контейнер 100 мл №1
Сперко Україна
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Ніфуроксазид-Сперко суспензія оральна 200 мг/5 мл контейнер 100 мл №1
Сперко Україна
335,30
Економія при броні: -36,40 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 44
1.6 км
Ніфуроксазид-Сперко суспензія оральна 200 мг/5 мл контейнер 100 мл №1
Сперко Україна