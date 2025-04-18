Ніфуроксазид-Сперко суспензія (Nifuroxazide-Sperco suspension)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 326 аптеках у Харків
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 51
0.3 км
Ніфуроксазид-Сперко суспензія оральна 200 мг/5 мл контейнер 100 мл №1
Сперко Україна
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
0.7 км
Ніфуроксазид-Сперко суспензія оральна 200 мг/5 мл контейнер 100 мл №1
Сперко Україна
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
0.8 км
Ніфуроксазид-Сперко суспензія оральна 200 мг/5 мл контейнер 100 мл №1
Сперко Україна
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Ніфуроксазид-Сперко суспензія оральна 200 мг/5 мл контейнер 100 мл №1
Сперко Україна
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
Ніфуроксазид-Сперко суспензія оральна 200 мг/5 мл контейнер 100 мл №1
Сперко Україна
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
0.9 км
Ніфуроксазид-Сперко суспензія оральна 200 мг/5 мл контейнер 100 мл №1
Сперко Україна
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Ніфуроксазид-Сперко суспензія оральна 200 мг/5 мл контейнер 100 мл №1
Сперко Україна
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Чернишевська, 1
0.9 км
Ніфуроксазид-Сперко суспензія оральна 200 мг/5 мл контейнер 100 мл №1
Сперко Україна
335,30
Економія при броні: -37,40 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
0.9 км
Ніфуроксазид-Сперко суспензія оральна 200 мг/5 мл контейнер 100 мл №1
Сперко Україна
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Ніфуроксазид-Сперко суспензія оральна 200 мг/5 мл контейнер 100 мл №1
Сперко Україна
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Ніфуроксазид-Сперко суспензія оральна 200 мг/5 мл контейнер 100 мл №1
Сперко Україна
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Ніфуроксазид-Сперко суспензія оральна 200 мг/5 мл контейнер 100 мл №1
Сперко Україна
335,40
Економія при броні: -37,50 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
Ніфуроксазид-Сперко суспензія оральна 200 мг/5 мл контейнер 100 мл №1
Сперко Україна
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
1.1 км
Ніфуроксазид-Сперко суспензія оральна 200 мг/5 мл контейнер 100 мл №1
Сперко Україна
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Ніфуроксазид-Сперко суспензія оральна 200 мг/5 мл контейнер 100 мл №1
Сперко Україна
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
1.1 км
Ніфуроксазид-Сперко суспензія оральна 200 мг/5 мл контейнер 100 мл №1
Сперко Україна
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
1.2 км
Ніфуроксазид-Сперко суспензія оральна 200 мг/5 мл контейнер 100 мл №1
Сперко Україна
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
1.2 км
Ніфуроксазид-Сперко суспензія оральна 200 мг/5 мл контейнер 100 мл №1
Сперко Україна
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
1.2 км
Ніфуроксазид-Сперко суспензія оральна 200 мг/5 мл контейнер 100 мл №1
Сперко Україна
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 1
1.3 км
Ніфуроксазид-Сперко суспензія оральна 200 мг/5 мл контейнер 100 мл №1
Сперко Україна