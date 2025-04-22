Ніфуроксазид-Сперко суспензія (Nifuroxazide-Sperco suspension)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 79 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Ніфуроксазид-Сперко суспензія оральна 200 мг/5 мл контейнер 100 мл №1
Сперко Україна
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
Ніфуроксазид-Сперко суспензія оральна 200 мг/5 мл контейнер 100 мл №1
Сперко Україна
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Ніфуроксазид-Сперко суспензія оральна 200 мг/5 мл контейнер 100 мл №1
Сперко Україна
335,40
Економія при броні: -24,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Ніфуроксазид-Сперко суспензія оральна 200 мг/5 мл контейнер 100 мл №1
Сперко Україна
305,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Ніфуроксазид-Сперко суспензія оральна 200 мг/5 мл контейнер 100 мл №1
Сперко Україна
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Ніфуроксазид-Сперко суспензія оральна 200 мг/5 мл контейнер 100 мл №1
Сперко Україна
335,40
Економія при броні: -24,40 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.4 км
Ніфуроксазид-Сперко суспензія оральна 200 мг/5 мл контейнер 100 мл №1
Сперко Україна
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Ніфуроксазид-Сперко суспензія оральна 200 мг/5 мл контейнер 100 мл №1
Сперко Україна
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 28
0.4 км
Ніфуроксазид-Сперко суспензія оральна 200 мг/5 мл контейнер 100 мл №1
Сперко Україна
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Ніфуроксазид-Сперко суспензія оральна 200 мг/5 мл контейнер 100 мл №1
Сперко Україна
335,40
Економія при броні: -24,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Ніфуроксазид-Сперко суспензія оральна 200 мг/5 мл контейнер 100 мл №1
Сперко Україна
305,10 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Ніфуроксазид-Сперко суспензія оральна 200 мг/5 мл контейнер 100 мл №1
Сперко Україна
335,40
Економія при броні: -24,40 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Ніфуроксазид-Сперко суспензія оральна 200 мг/5 мл контейнер 100 мл №1
Сперко Україна
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Ніфуроксазид-Сперко суспензія оральна 200 мг/5 мл контейнер 100 мл №1
Сперко Україна
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Ніфуроксазид-Сперко суспензія оральна 200 мг/5 мл контейнер 100 мл №1
Сперко Україна
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Мстиславська, 20
0.7 км
Ніфуроксазид-Сперко суспензія оральна 200 мг/5 мл контейнер 100 мл №1
Сперко Україна
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
Ніфуроксазид-Сперко суспензія оральна 200 мг/5 мл контейнер 100 мл №1
Сперко Україна
335,40
Економія при броні: -24,40 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
Ніфуроксазид-Сперко суспензія оральна 200 мг/5 мл контейнер 100 мл №1
Сперко Україна
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 103
0.7 км
Ніфуроксазид-Сперко суспензія оральна 200 мг/5 мл контейнер 100 мл №1
Сперко Україна
305,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Національної Гвардії, 1
0.7 км
Ніфуроксазид-Сперко суспензія оральна 200 мг/5 мл контейнер 100 мл №1
Сперко Україна
335,40
Економія при броні: -24,40 грн