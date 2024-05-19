АВЕН ТОЛЕРАНС КОНТРОЛ БАЛЬЗАМ 40 мл - Львів (764396) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 16 аптеках
Аптека сальве
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Львів, вул. Огієнка Івана, 20
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Львів, вул. Шпитальна, 11
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Свободи, 5
Аптека доброго дня
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Львів, просп. Шевченка Тараса, 16
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:30
Львів, вул. Під Дубом, 7-Б
Бажаємо здоров'я
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Львів, вул. Франка Івана, 7
Бажаємо здоров'я
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Львів, вул. Франка Івана, 82
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Стрийська, 1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 16-И
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Княгині Ольги, 100-Л
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Петлюри Симона, 2
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 28 хв
Львів, вул. Княгині Ольги, 65
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Стрийська, 45
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Наукова, 29
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Львів, вул. Кульпарківська, 226-А
В інших містах:
Аптека 3і
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Героїв УПА, 76
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Сокільники, вул. Стрийська, 30
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дрогобич, вул. Володимира Великого, 1-Р
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дрогобич, вул. Володимира Великого, 1-Р
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Стрий, просп. Чорновола В'ячеслава, 2/1
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 58 хв
Трускавець, вул. Стебницька, 43-А