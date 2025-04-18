Київ
Про товар
Ціни
Кодалі віноклін олія для зняття макіяжу обличчя та очей (Caudalie vinoclean oil for face and eye make-up remover)
Кодалі віноклін олія для зняття макіяжу обличчя та очей (Caudalie vinoclean oil for face and eye make-up remover)
Київ
(адресу не вказано)
Змінити
Шукати на карті
Доступно в 40 аптеках у Київ
Сортування за:
За відстанню
Фільтр
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Кодалі Vinoclean олія для зняття макіяжу обличчя та очей 317 150 мл №1
Caudalie
701,26
грн
Забронювати
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Кодалі Vinoclean олія для зняття макіяжу обличчя та очей 317 150 мл №1
Caudalie
701,26
грн
Забронювати
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
1.4 км
Кодалі Vinoclean олія для зняття макіяжу обличчя та очей 317 150 мл №1
Caudalie
789,00
Економія при броні:
-157,80 грн
631,20
грн
Забронювати
Віталюкс
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72-А
2.1 км
Кодалі Vinoclean олія для зняття макіяжу обличчя та очей 317 150 мл №1
Caudalie
672,10
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Антоновича, 47-А
2.1 км
Кодалі Vinoclean олія для зняття макіяжу обличчя та очей 317 150 мл №1
Caudalie
672,10
грн
Забронювати
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, вул. Антоновича, 50
2.2 км
Кодалі Vinoclean олія для зняття макіяжу обличчя та очей 317 150 мл №1
Caudalie
789,00
Економія при броні:
-157,80 грн
631,20
грн
Забронювати
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Ярославська, 56-А
2.3 км
Кодалі Vinoclean олія для зняття макіяжу обличчя та очей 317 150 мл №1
Caudalie
789,00
Економія при броні:
-157,80 грн
631,20
грн
Забронювати
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Глибочицька, 32-Б
2.4 км
Кодалі Vinoclean олія для зняття макіяжу обличчя та очей 317 150 мл №1
Caudalie
789,00
Економія при броні:
-157,80 грн
631,20
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2-А
2.6 км
Кодалі Vinoclean олія для зняття макіяжу обличчя та очей 317 150 мл №1
Caudalie
832,40
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
2.6 км
Кодалі Vinoclean олія для зняття макіяжу обличчя та очей 317 150 мл №1
Caudalie
672,10
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 19/16
2.7 км
Кодалі Vinoclean олія для зняття макіяжу обличчя та очей 317 150 мл №1
Caudalie
765,80
грн
Забронювати
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
2.8 км
Кодалі Vinoclean олія для зняття макіяжу обличчя та очей 317 150 мл №1
Caudalie
799,06
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 5
3.3 км
Кодалі Vinoclean олія для зняття макіяжу обличчя та очей 317 150 мл №1
Caudalie
1032,20
грн
Забронювати
Аптека гормональних препаратів
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Липківського Василя, 25
3.6 км
Кодалі Vinoclean олія для зняття макіяжу обличчя та очей 317 150 мл №1
Caudalie
765,80
грн
Забронювати
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, просп. Берестейський, 24
3.8 км
Кодалі Vinoclean олія для зняття макіяжу обличчя та очей 317 150 мл №1
Caudalie
789,00
Економія при броні:
-157,80 грн
631,20
грн
Забронювати
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Філатова Академіка, 7
3.9 км
Кодалі Vinoclean олія для зняття макіяжу обличчя та очей 317 150 мл №1
Caudalie
789,00
Економія при броні:
-157,80 грн
631,20
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30-А
4.0 км
Кодалі Vinoclean олія для зняття макіяжу обличчя та очей 317 150 мл №1
Caudalie
765,80
грн
Забронювати
Аптекар
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Антоновича, 170/172
4.0 км
Кодалі Vinoclean олія для зняття макіяжу обличчя та очей 317 150 мл №1
Caudalie
832,40
грн
Забронювати
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Антоновича, 176
4.3 км
Кодалі Vinoclean олія для зняття макіяжу обличчя та очей 317 150 мл №1
Caudalie
788,96
Економія при броні:
-157,80 грн
631,16
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Верхогляда Андрія, 2-А
4.4 км
Кодалі Vinoclean олія для зняття макіяжу обличчя та очей 317 150 мл №1
Caudalie
672,10
грн
Забронювати
Показати більше
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню