Всі аптеки України
ATC-класифікаціяЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУАНАЛЬГЕТИКИІНШІ АНАЛЬГЕТИКИ ТА АНТИПІРЕТИКИАнілідиПарацетамол, комбінації без психолептиківАміцитрон® плюс без цукруЦіни в аптеках

Аміцитрон® плюс без цукру порошок для орального розчину саше 5 г, №10 - Львів (421617) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 47 аптеках
Аптека нц
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 59
Всього: упаковка (1)
338,43
Економія: -45,67 грн
292,76 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (158)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
290,40 грн
Пульс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Леонтовича, 1
Всього: порошок для орального розчину (7)
253,18 грн
Аптека бам
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (158)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
290,40 грн
Пульс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Бандери Степана, 15
Всього: упаковка (1)
255,20 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (158)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
290,40 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (158)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
290,40 грн
Аптека шар@
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (158)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
290,40 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: порошок для орального розчину (9)
296,10
Економія: -38,00 грн
258,10 грн
Аптека бам
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (158)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
290,40 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (158)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
290,40 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (1)
395,99
Економія: -121,78 грн
274,21 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: упаковка (158)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
290,40 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
Всього: упаковка (158)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
290,40 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (1)
340,02
Економія: -37,49 грн
302,53 грн
Пульс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Міхновських, 31-А
Всього: порошок для орального розчину (1)
255,20 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
Всього: упаковка (158)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
290,40 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
Всього: упаковка (158)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
290,40 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
Всього: упаковка (158)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
290,40 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Соборна, 17
Всього: упаковка (158)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
290,40 грн