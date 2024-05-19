Аміцитрон® плюс без цукру порошок для орального розчину саше 5 г, №10 - Київ (421617) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 93 аптеках
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Київ, вул. Хрещатик, 22
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Київ, вул. Хрещатик, 13
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Всього: упаковка (1), саше (1)
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Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Басейна, 10
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Басейна, 15
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1), саше (3)
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Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
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Всього: порошок для орального розчину (6)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
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Всього: упаковка (1), саше (2)
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Київ, вул. Січових Стрільців, 35
Аптека низьких цін
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Всього: порошок для орального розчину (8)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Нижній Вал, 23
Аптека низьких цін
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Всього: порошок для орального розчину (8)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Саксаганського, 117
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Костянтинівська, 25
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Бульварно-Кудрявська / Дмитрівська, 51/16
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1), саше (5)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, вул. Антоновича, 50
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (2), саше (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Гусовського, 8/10
Біла ромашка
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Всього: саше (2)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Ярославська, 56-А
Біла ромашка
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Всього: саше (8)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Глибочицька, 32-Б
Фармація
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 18:00
Київ, вул. Лаврська, 8
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1), саше (5)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Межигірська, 56
Аптека нц
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 81