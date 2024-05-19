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Аміцитрон® Плюс порошок для орального розчину саше 5 г, №10 - Харків (421615) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 76 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (1), саше (4)
316,92
Економія: -30,20 грн
286,72 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: порошок для орального розчину (8)
264,96
Економія: -11,85 грн
253,11 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (7)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
293,60 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (2)
295,85
Економія: -33,23 грн
262,62 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: упаковка (2), саше (4)
325,80
Економія: -43,93 грн
281,87 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: саше (2)
285,70 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (1), саше (8)
336,93
Економія: -56,26 грн
280,67 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
Всього: упаковка (1), саше (9)
291,87
Економія: -44,34 грн
247,53 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 71
Всього: порошок для орального розчину (9)
285,18
Економія: -24,74 грн
260,44 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 82
Всього: упаковка (2), саше (3)
282,41
Економія: -16,58 грн
265,83 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Данилевського, 6
Всього: упаковка (2)
324,93
Економія: -43,57 грн
281,36 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
Всього: упаковка (2)
328,32
Економія: -33,62 грн
294,70 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Котляра Євгена, 3-А
Всього: упаковка (1)
320,99
Економія: -43,76 грн
277,23 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Космічна, 23
Всього: упаковка (1), саше (3)
347,54
Економія: -56,84 грн
290,70 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Всього: упаковка (2), саше (5)
315,21
Економія: -34,11 грн
281,10 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 23
Всього: упаковка (1)
299,56
Економія: -30,43 грн
269,13 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 134
Всього: порошок для орального розчину (3)
303,55
Економія: -38,68 грн
264,87 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 27
Всього: порошок для орального розчину (8)
299,36
Економія: -29,09 грн
270,27 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Всього: упаковка (1)
292,12
Економія: -27,78 грн
264,34 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Всього: порошок для орального розчину (7)
293,56
Економія: -24,88 грн
268,68 грн