Аміцитрон® Плюс порошок для орального розчину саше 5 г, №10 - Харків (421615) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 76 аптеках
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (1), саше (4)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: порошок для орального розчину (8)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (7)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Аптека копійка
Детальніше
Всього: упаковка (2), саше (4)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: саше (2)
Зачинено Відчиняється о 05:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (1), саше (8)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Аптека копійка
Детальніше
Всього: упаковка (1), саше (9)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
Аптека шар@
Детальніше
Всього: порошок для орального розчину (9)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 71
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (2), саше (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 82
Аптека шар@
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Данилевського, 6
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Котляра Євгена, 3-А
Аптека копійка
Детальніше
Всього: упаковка (1), саше (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Космічна, 23
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (2), саше (5)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Аптека копійка
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 23
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: порошок для орального розчину (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 134
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: порошок для орального розчину (8)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 27
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Аптека копійка
Детальніше
Всього: порошок для орального розчину (7)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2