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Аміцитрон® Плюс порошок для орального розчину саше 5 г, №10 - Дніпро (Дніпропетровськ) (421615) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 126 аптеках
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
Всього: упаковка (1), саше (2)
334,01
Економія: -47,18 грн
286,83 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
Всього: упаковка (1)
328,66
Економія: -43,33 грн
285,33 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
Всього: упаковка (1), саше (5)
337,47
Економія: -50,45 грн
287,02 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
Всього: упаковка (2), саше (8)
312,72
Економія: -31,62 грн
281,10 грн
Не болей! семья аптек
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111
Всього: упаковка (3)
311,93
Економія: -40,03 грн
271,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
Всього: порошок для орального розчину (8)
319,86
Економія: -57,96 грн
261,90 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
Всього: упаковка (50)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
293,60 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
Всього: упаковка (1), саше (4)
310,83
Економія: -42,03 грн
268,80 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (1), саше (1)
335,87
Економія: -49,15 грн
286,72 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
Всього: порошок для орального розчину (6)
328,41
Економія: -43,05 грн
285,36 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
Всього: порошок для орального розчину (7)
282,45
Економія: -29,32 грн
253,13 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
Всього: упаковка (1), саше (5)
296,38
Економія: -28,43 грн
267,95 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
Всього: упаковка (3), саше (2)
305,91
Економія: -33,07 грн
272,84 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
Всього: упаковка (2), саше (4)
334,34
Економія: -35,44 грн
298,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
Всього: упаковка (1)
319,56
Економія: -50,76 грн
268,80 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
Всього: упаковка (1)
267,06
Економія: -13,95 грн
253,11 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
Всього: порошок для орального розчину (9)
334,56
Економія: -51,27 грн
283,29 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Метробудівська, 19
Всього: упаковка (1), саше (9)
299,14
Економія: -27,45 грн
271,69 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
Всього: упаковка (1)
323,63
Економія: -49,72 грн
273,91 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 2-Б
Всього: упаковка (1), саше (1)
311,60
Економія: -30,40 грн
281,20 грн