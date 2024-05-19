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Аміцитрон® Екстратаб таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер, №10 - Львів (378842) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 48 аптеках
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 59
Всього: упаковка (1)
108,71
Економія: -13,69 грн
95,02 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Леонтовича, 1
Всього: упаковка (1)
85,67 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Словацького, 2
Всього: упаковка (1)
89,60 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 30
Всього: упаковка (1)
99,35 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (2)
102,54
Економія: -16,95 грн
85,59 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: упаковка (2)
112,50
Економія: -25,16 грн
87,34 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Шевченка Тараса, 22
Всього: упаковка (1)
99,35 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 1
Всього: упаковка (1)
99,35 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
Всього: упаковка (1)
94,47
Економія: -3,57 грн
90,90 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Федьковича, 26
Всього: упаковка (3)
99,35 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, пл. Липнева, 10
Всього: упаковка (1)
97,99
Економія: -10,65 грн
87,34 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 45/47
Всього: упаковка (1)
99,35 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Моршинська, 2
Всього: упаковка (1)
91,40 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Левицького Кості, 19
Всього: упаковка (1)
99,35 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:30
Львів, вул. Зелена, 73
Всього: упаковка (2)
99,35 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 67-А
Всього: упаковка (1)
99,35 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Мучна, 2
Всього: упаковка (2)
99,35 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Караффи-Корбут Софії, 22-А
Всього: упаковка (1)
85,68 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Петлюри Симона, 2-А
Всього: упаковка (3)
106,66
Економія: -12,28 грн
94,38 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Низинна, 2
Всього: упаковка (1)
97,74
Економія: -10,04 грн
87,70 грн