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Аміцитрон® Екстратаб таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер, №10 - Київ (378842) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 124 аптеках
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (2)
98,16 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (10)
98,47 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (4)
95,99 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Басейна, 10
Всього: упаковка (2)
108,88
Економія: -18,54 грн
90,34 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Басейна, 15
Всього: упаковка (1)
109,50
Економія: -22,16 грн
87,34 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Нижній Вал, 23
Всього: упаковка (2)
98,61
Економія: -6,19 грн
92,42 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, перех. Саксаганського / Старовокзальна, 147/5
Всього: упаковка (2)
126,70
Економія: -38,40 грн
88,30 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Бульварно-Кудрявська / Дмитрівська, 51/16
Всього: упаковка (1)
102,13
Економія: -21,12 грн
81,01 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Дмитрівська (Шевченківський), 2
Всього: упаковка (1)
107,76
Економія: -26,75 грн
81,01 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Всього: упаковка (1)
107,61
Економія: -16,15 грн
91,46 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Ярославська, 56-А
Всього: упаковка (1)
117,40
Економія: -3,52 грн
113,88 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Дмитрівська (Шевченківський), 58-А
Всього: упаковка (2)
105,09
Економія: -16,57 грн
88,52 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 71/6
Всього: упаковка (2)
113,50
Економія: -26,16 грн
87,34 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2
Всього: упаковка (2)
102,81
Економія: -14,05 грн
88,76 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Вокзальна, 1
Всього: упаковка (1)
94,90
Економія: -6,03 грн
88,87 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Золотоустівська, 55
Всього: упаковка (1)
103,14
Економія: -14,62 грн
88,52 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Антоновича, 66
Всього: упаковка (1)
107,06
Економія: -15,69 грн
91,37 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Огієнка Івана, 15-А
Всього: упаковка (1)
100,39
Економія: -15,60 грн
84,79 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
Всього: упаковка (1)
102,50
Економія: -15,16 грн
87,34 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Київ, вул. Липківського Василя, 23
Всього: упаковка (1)
102,37
Економія: -13,47 грн
88,90 грн