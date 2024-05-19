Аміцитрон® Екстратаб таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер, №10 - Київ (378842) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 124 аптеках
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
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Всього: упаковка (10)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Басейна, 10
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Басейна, 15
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Нижній Вал, 23
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, перех. Саксаганського / Старовокзальна, 147/5
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Бульварно-Кудрявська / Дмитрівська, 51/16
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Дмитрівська (Шевченківський), 2
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Ярославська, 56-А
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Дмитрівська (Шевченківський), 58-А
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 71/6
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Вокзальна, 1
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Золотоустівська, 55
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Антоновича, 66
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Огієнка Івана, 15-А
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Київ, вул. Липківського Василя, 23