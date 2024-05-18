Аскорбінка® з глюкозою та кальцієм таблетки, №120 - Дніпро (Дніпропетровськ) (805066) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 147 аптеках
Нє болєй
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Всього: упаковка (1), таблетки (8)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Мазепи Івана, 53-А
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1), таблетки (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Мазепи Івана, 34
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (2), таблетки (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 51
Аптека бам
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Всього: таблетки (105)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
Регіональна аптечна мережа руан
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Всього: упаковка (1), таблетки (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Новокодацька, 2
Регіональна аптечна мережа руан
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Всього: упаковка (1), таблетки (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Коробова, 2
Регіональна аптечна мережа руан
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Всього: упаковка (1), таблетки (9)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-М
Не болей! семья аптек
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
Бажаємо здоров'я
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Всього: таблетки (12)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1), таблетки (6)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Нє болєй
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Всього: упаковка (4), таблетки (7)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
Нє болєй
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Всього: упаковка (2), таблетки (7)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
Аптека оптових цін
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Всього: таблетки (7)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Робоча, 4/6
Нє болєй
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Всього: таблетки (10)
Відчинено Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
Аптека оптових цін
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Всього: таблетки (10)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 10-А
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 97-А
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 3
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1), таблетки (6)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1