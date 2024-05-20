Аскорбінка® з глюкозою та залізом таблетки, №120 - Запоріжжя (805064) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 64 аптеках
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Запоріжжя, вул. Українська, 57
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Запоріжжя, вул. Яценка, 2
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Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
1 соціальна аптека
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Запоріжжя, вул. Перемоги, 119
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Запоріжжя, просп. Соборний, 87-В
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Запоріжжя, просп. Соборний, 149
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Всього: таблетки (70)
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Запоріжжя, вул. Запорізька, 13
Народна аптека
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Запоріжжя, бульв. Центральний, 27
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Запоріжжя, вул. Сталеварів, 7
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Всього: таблетки (10)
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Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 28/9-Б
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Всього: таблетки (10)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 2-Ж
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Всього: упаковка (1), таблетки (4)
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Запоріжжя, перех. Шкільна / Фортечна, 42/10
Народна аптека
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Всього: упаковка (1)
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Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 16-А
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Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 15-А
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 25
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1), таблетки (5)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 64