Аскорбінка® з глюкозою та залізом таблетки, №120 - Львів (805064) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 116 аптеках
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Всього: таблетки (100)
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Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Аптека бам
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Всього: таблетки (110)
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Львів, вул. Клепарівська, 4
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Всього: упаковка (1)
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Львів, вул. Городоцька, 72
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Всього: таблетки (110)
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Львів, вул. Джерельна, 1
Подорожник
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Всього: таблетки (50)
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Львів, вул. Шпитальна, 9
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1), таблетки (4)
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Львів, просп. Свободи, 5
Аптека бам
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Всього: упаковка (1)
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Львів, вул. Городоцька, 82
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Всього: упаковка (1)
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Львів, просп. Свободи, 49
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Львів, просп. Свободи, 49
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Всього: таблетки (61)
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Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (2), таблетки (11)
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Львів, пл. Міцкевича, 5
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Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
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Всього: таблетки (110)
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Львів, вул. Куліша, 15
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
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Львів, вул. Русових, 1
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1), таблетки (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Шевченка Тараса, 16
Подорожник
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Всього: таблетки (100)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 149
Аптека бам
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Всього: упаковка (1)
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Львів, пл. Липнева, 10
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Під Дубом, 7-Б
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1), таблетки (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 153
Подорожник
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Всього: таблетки (100)
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Львів, вул. Бортнянського, 28