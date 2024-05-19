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Аскорбінка® з глюкозою та залізом таблетки, №120 - Львів (805064) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 116 аптеках
Аптека сальве
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Відчинено Зачиняється о 00:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: таблетки (100)
151,17
Економія: -1,28 грн
149,89 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: таблетки (110)
153,50
Економія: -16,55 грн
136,95 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (1)
138,65 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: таблетки (110)
171,99
Економія: -35,04 грн
136,95 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: таблетки (50)
170,50
Економія: -33,55 грн
136,95 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Свободи, 5
Всього: упаковка (1), таблетки (4)
228,00
Економія: -84,00 грн
144,00 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (1)
149,99
Економія: -13,04 грн
136,95 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (1)
173,99
Економія: -37,04 грн
136,95 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (1)
173,50
Економія: -36,55 грн
136,95 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: таблетки (61)
196,50
Економія: -59,55 грн
136,95 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
Всього: упаковка (2), таблетки (11)
131,57 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (1)
156,99
Економія: -20,04 грн
136,95 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: таблетки (110)
164,50
Економія: -27,55 грн
136,95 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
Всього: упаковка (1)
185,99
Економія: -49,04 грн
136,95 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (1), таблетки (2)
228,00
Економія: -84,00 грн
144,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 149
Всього: таблетки (100)
172,99
Економія: -36,04 грн
136,95 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, пл. Липнева, 10
Всього: упаковка (1)
141,99
Економія: -5,04 грн
136,95 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Під Дубом, 7-Б
Всього: упаковка (1)
228,00
Економія: -84,00 грн
144,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 153
Всього: упаковка (1), таблетки (2)
216,00
Економія: -72,00 грн
144,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Бортнянського, 28
Всього: таблетки (100)
177,50
Економія: -40,55 грн
136,95 грн