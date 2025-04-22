Гіало4 плюс (Hyalo4 plus)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 70 аптеках у Чернігів
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Гіало4 плюс крем 25 г №1
Євролек-Україна
482,50
Економія при броні: -104,00 грн
Гіало4 плюс крем 100 г №1
Євролек-Україна
1050,50 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
Гіало4 плюс крем 25 г №1
Євролек-Україна
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Гіало4 плюс крем 25 г №1
Євролек-Україна
455,30 грн
Гіало4 плюс крем 100 г №1
Євролек-Україна
1050,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Гіало4 плюс крем 25 г №1
Євролек-Україна
482,50
Економія при броні: -104,00 грн
Гіало4 плюс крем 100 г №1
Євролек-Україна
1050,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Гіало4 плюс крем 25 г №1
Євролек-Україна
493,68
Економія при броні: -84,12 грн
Гіало4 плюс крем 100 г №1
Євролек-Україна
1050,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Гіало4 плюс крем 25 г №1
Євролек-Україна
455,30 грн
Гіало4 плюс крем 100 г №1
Євролек-Україна
1050,50 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.4 км
Гіало4 плюс крем 25 г №1
Євролек-Україна
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Гіало4 плюс крем 25 г №1
Євролек-Україна
497,26
Економія при броні: -43,12 грн
Гіало4 плюс крем 100 г №1
Євролек-Україна
1050,50 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 28
0.4 км
Гіало4 плюс крем 25 г №1
Євролек-Україна
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Гіало4 плюс крем 25 г №1
Євролек-Україна
455,30 грн
Гіало4 плюс крем 100 г №1
Євролек-Україна
1050,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Гіало4 плюс крем 25 г №1
Євролек-Україна
496,60
Економія при броні: -79,59 грн
Гіало4 плюс крем 100 г №1
Євролек-Україна
1050,50 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Гіало4 плюс крем 25 г №1
Євролек-Україна
455,30 грн
Гіало4 плюс крем 100 г №1
Євролек-Україна
1050,50 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Гіало4 плюс крем 25 г №1
Євролек-Україна
Гіало4 плюс крем 100 г №1
Євролек-Україна
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Гіало4 плюс крем 25 г №1
Євролек-Україна
371,75
Економія при броні: -15,84 грн
Гіало4 плюс крем 100 г №1
Євролек-Україна
1050,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Гіало4 плюс крем 25 г №1
Євролек-Україна
381,11
Економія при броні: -21,03 грн
Гіало4 плюс крем 100 г №1
Євролек-Україна
1050,50 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Мстиславська, 20
0.7 км
Гіало4 плюс крем 25 г №1
Євролек-Україна
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
Гіало4 плюс крем 25 г №1
Євролек-Україна
455,30 грн
Гіало4 плюс крем 100 г №1
Євролек-Україна
1050,50 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
Гіало4 плюс крем 25 г №1
Євролек-Україна
374,49
Економія при броні: -17,71 грн
Гіало4 плюс крем 100 г №1
Євролек-Україна
1050,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 103
0.7 км
Гіало4 плюс крем 25 г №1
Євролек-Україна
455,30 грн
Гіало4 плюс крем 100 г №1
Євролек-Україна
1050,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Національної Гвардії, 1
0.7 км
Гіало4 плюс крем 25 г №1
Євролек-Україна
455,30 грн
Гіало4 плюс крем 100 г №1
Євролек-Україна
1050,50 грн