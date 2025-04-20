Гіало4 реген біоактивна пов'язка (Hyalo4 regen collagen pad)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках у Львів
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Львів, вул. Городоцька, 159
1.4 км
Гіало4 реген біоактивна пов'язка на основі колагену та гіалуронової кислоти 5 см х 5 см №5
Євролек-Україна
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Личаківська, 71
2.3 км
Гіало4 реген біоактивна пов'язка на основі колагену та гіалуронової кислоти 5 см х 5 см №5
Євролек-Україна
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Любінська, 96
3.4 км
Гіало4 реген біоактивна пов'язка на основі колагену та гіалуронової кислоти 5 см х 5 см №5
Євролек-Україна
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Мазепи Гетьмана, 10
3.6 км
Гіало4 реген біоактивна пов'язка на основі колагену та гіалуронової кислоти 5 см х 5 см №5
Євролек-Україна
1831,00
Економія при броні: -0,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Миколайчука, 9
4.2 км
Гіало4 реген біоактивна пов'язка на основі колагену та гіалуронової кислоти 10 см х 10 см №5
Євролек-Україна
4622,40
Економія при броні: -0,50 грн
В містах поряд
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Ходорів, вул. Хмельницького Богдана, 63
53.4 км
Гіало4 реген біоактивна пов'язка на основі колагену та гіалуронової кислоти 10 см х 10 см №5
Євролек-Україна
Аптека сімейна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дрогобич, вул. Шевська, 8
65.4 км
Гіало4 реген біоактивна пов'язка на основі колагену та гіалуронової кислоти 5 см х 5 см №5
Євролек-Україна
1501,45
Економія при броні: -4,13 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Стрий, вул. Незалежності, 16
65.9 км
Гіало4 реген біоактивна пов'язка на основі колагену та гіалуронової кислоти 5 см х 5 см №5
Євролек-Україна
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Федьковича, 7-А
111.1 км
Гіало4 реген біоактивна пов'язка на основі колагену та гіалуронової кислоти 5 см х 5 см №5
Євролек-Україна
Гіало4 реген біоактивна пов'язка на основі колагену та гіалуронової кислоти 10 см х 10 см №5
Євролек-Україна
3722,02
Економія при броні: -2,37 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Дністровська, 6
113.4 км
Гіало4 реген біоактивна пов'язка на основі колагену та гіалуронової кислоти 5 см х 5 см №5
Євролек-Україна
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Миру, 90
113.6 км
Гіало4 реген біоактивна пов'язка на основі колагену та гіалуронової кислоти 5 см х 5 см №5
Євролек-Україна
618,28
Економія при броні: -9,72 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 11
113.8 км
Гіало4 реген біоактивна пов'язка на основі колагену та гіалуронової кислоти 5 см х 5 см №5
Євролек-Україна
Гіало4 реген біоактивна пов'язка на основі колагену та гіалуронової кислоти 10 см х 10 см №5
Євролек-Україна
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 52
114.1 км
Гіало4 реген біоактивна пов'язка на основі колагену та гіалуронової кислоти 10 см х 10 см №5
Євролек-Україна
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Демидівка, вул. Миру, 46
114.6 км
Гіало4 реген біоактивна пов'язка на основі колагену та гіалуронової кислоти 5 см х 5 см №5
Євролек-Україна
1844,90 грн
Гіало4 реген біоактивна пов'язка на основі колагену та гіалуронової кислоти 10 см х 10 см №5
Євролек-Україна
4970,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:30
Тернопіль, вул. Тролейбусна, 14
115.0 км
Гіало4 реген біоактивна пов'язка на основі колагену та гіалуронової кислоти 10 см х 10 см №5
Євролек-Україна
3728,72
Економія при броні: -0,40 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Торговиця, 7
118.2 км
Гіало4 реген біоактивна пов'язка на основі колагену та гіалуронової кислоти 5 см х 5 см №5
Євролек-Україна
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Купчинського, 2-А
121.1 км
Гіало4 реген біоактивна пов'язка на основі колагену та гіалуронової кислоти 5 см х 5 см №5
Євролек-Україна
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Смига, вул. Дружби, 11/15
132.7 км
Гіало4 реген біоактивна пов'язка на основі колагену та гіалуронової кислоти 5 см х 5 см №5
Євролек-Україна
1844,90 грн
Гіало4 реген біоактивна пов'язка на основі колагену та гіалуронової кислоти 10 см х 10 см №5
Євролек-Україна
4970,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Млинів, вул. Бандери Степана, 40-А
136.1 км
Гіало4 реген біоактивна пов'язка на основі колагену та гіалуронової кислоти 5 см х 5 см №5
Євролек-Україна
1844,90 грн
Гіало4 реген біоактивна пов'язка на основі колагену та гіалуронової кислоти 10 см х 10 см №5
Євролек-Україна
4970,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дубно, вул. Галицького Данила, 7
138.6 км
Гіало4 реген біоактивна пов'язка на основі колагену та гіалуронової кислоти 5 см х 5 см №5
Євролек-Україна
1844,90 грн
Гіало4 реген біоактивна пов'язка на основі колагену та гіалуронової кислоти 10 см х 10 см №5
Євролек-Україна
4970,50 грн