Гіало4 реген біоактивна пов'язка (Hyalo4 regen collagen pad)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 109 аптеках у Харків
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Гіало4 реген біоактивна пов'язка на основі колагену та гіалуронової кислоти 5 см х 5 см №5
Євролек-Україна
1844,90 грн
Гіало4 реген біоактивна пов'язка на основі колагену та гіалуронової кислоти 10 см х 10 см №5
Євролек-Україна
4970,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Гіало4 реген біоактивна пов'язка на основі колагену та гіалуронової кислоти 5 см х 5 см №5
Євролек-Україна
1844,90 грн
Гіало4 реген біоактивна пов'язка на основі колагену та гіалуронової кислоти 10 см х 10 см №5
Євролек-Україна
4970,50 грн
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Гіало4 реген біоактивна пов'язка на основі колагену та гіалуронової кислоти 5 см х 5 см №5
Євролек-Україна
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Гіало4 реген біоактивна пов'язка на основі колагену та гіалуронової кислоти 5 см х 5 см №5
Євролек-Україна
1844,90 грн
Гіало4 реген біоактивна пов'язка на основі колагену та гіалуронової кислоти 10 см х 10 см №5
Євролек-Україна
4970,50 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
Гіало4 реген біоактивна пов'язка на основі колагену та гіалуронової кислоти 10 см х 10 см №5
Євролек-Україна
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Гіало4 реген біоактивна пов'язка на основі колагену та гіалуронової кислоти 5 см х 5 см №5
Євролек-Україна
1844,90 грн
Гіало4 реген біоактивна пов'язка на основі колагену та гіалуронової кислоти 10 см х 10 см №5
Євролек-Україна
4970,50 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Гіало4 реген біоактивна пов'язка на основі колагену та гіалуронової кислоти 5 см х 5 см №5
Євролек-Україна
2016,71
Економія при броні: -96,86 грн
Гіало4 реген біоактивна пов'язка на основі колагену та гіалуронової кислоти 10 см х 10 см №5
Євролек-Україна
4970,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Гіало4 реген біоактивна пов'язка на основі колагену та гіалуронової кислоти 5 см х 5 см №5
Євролек-Україна
1844,90 грн
Гіало4 реген біоактивна пов'язка на основі колагену та гіалуронової кислоти 10 см х 10 см №5
Євролек-Україна
4970,50 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Гіало4 реген біоактивна пов'язка на основі колагену та гіалуронової кислоти 5 см х 5 см №5
Євролек-Україна
Гіало4 реген біоактивна пов'язка на основі колагену та гіалуронової кислоти 10 см х 10 см №5
Євролек-Україна
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 26
1.5 км
Гіало4 реген біоактивна пов'язка на основі колагену та гіалуронової кислоти 5 см х 5 см №5
Євролек-Україна
1844,90 грн
Гіало4 реген біоактивна пов'язка на основі колагену та гіалуронової кислоти 10 см х 10 см №5
Євролек-Україна
4970,50 грн
Аптека ваш консультант
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 41/2
1.8 км
Гіало4 реген біоактивна пов'язка на основі колагену та гіалуронової кислоти 5 см х 5 см №5
Євролек-Україна
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
Гіало4 реген біоактивна пов'язка на основі колагену та гіалуронової кислоти 5 см х 5 см №5
Євролек-Україна
Гіало4 реген біоактивна пов'язка на основі колагену та гіалуронової кислоти 10 см х 10 см №5
Євролек-Україна
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.9 км
Гіало4 реген біоактивна пов'язка на основі колагену та гіалуронової кислоти 5 см х 5 см №5
Євролек-Україна
1844,90 грн
Гіало4 реген біоактивна пов'язка на основі колагену та гіалуронової кислоти 10 см х 10 см №5
Євролек-Україна
4970,50 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
1.9 км
Гіало4 реген біоактивна пов'язка на основі колагену та гіалуронової кислоти 5 см х 5 см №5
Євролек-Україна
1844,90 грн
Гіало4 реген біоактивна пов'язка на основі колагену та гіалуронової кислоти 10 см х 10 см №5
Євролек-Україна
4970,50 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Сумська, 71
2.2 км
Гіало4 реген біоактивна пов'язка на основі колагену та гіалуронової кислоти 5 см х 5 см №5
Євролек-Україна
1844,90 грн
Гіало4 реген біоактивна пов'язка на основі колагену та гіалуронової кислоти 10 см х 10 см №5
Євролек-Україна
4970,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 82
2.2 км
Гіало4 реген біоактивна пов'язка на основі колагену та гіалуронової кислоти 5 см х 5 см №5
Євролек-Україна
1844,90 грн
Гіало4 реген біоактивна пов'язка на основі колагену та гіалуронової кислоти 10 см х 10 см №5
Євролек-Україна
4970,50 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Літературна, 5
2.3 км
Гіало4 реген біоактивна пов'язка на основі колагену та гіалуронової кислоти 5 см х 5 см №5
Євролек-Україна
Гіало4 реген біоактивна пов'язка на основі колагену та гіалуронової кислоти 10 см х 10 см №5
Євролек-Україна
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється за 33 хв
Харків, перех. Культури / Данилевського, 7/6
2.3 км
Гіало4 реген біоактивна пов'язка на основі колагену та гіалуронової кислоти 5 см х 5 см №5
Євролек-Україна
2061,03
Економія при броні: -142,67 грн
Гіало4 реген біоактивна пов'язка на основі колагену та гіалуронової кислоти 10 см х 10 см №5
Євролек-Україна
4970,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
3.0 км
Гіало4 реген біоактивна пов'язка на основі колагену та гіалуронової кислоти 5 см х 5 см №5
Євролек-Україна
1844,90 грн
Гіало4 реген біоактивна пов'язка на основі колагену та гіалуронової кислоти 10 см х 10 см №5
Євролек-Україна
4970,50 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Науки, 9
3.0 км
Гіало4 реген біоактивна пов'язка на основі колагену та гіалуронової кислоти 5 см х 5 см №5
Євролек-Україна
Гіало4 реген біоактивна пов'язка на основі колагену та гіалуронової кислоти 10 см х 10 см №5
Євролек-Україна