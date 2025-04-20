Бактероцид з морською сіллю (Bactericide with sea salt)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеках у Кривий Ріг
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 7
3.3 км
Бактероцід з морський сіллю назальний спрей 50 мл №1
Еліксир
61,00
Економія при броні: -12,00 грн
В містах поряд
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
107.8 км
Бактероцід з морський сіллю назальний спрей 50 мл №1
Еліксир
66,00
Економія при броні: -14,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
117.0 км
Бактероцід з морський сіллю назальний спрей 50 мл №1
Еліксир
65,00
Економія при броні: -13,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Руставі, 1-А
121.8 км
Бактероцід з морський сіллю назальний спрей 50 мл №1
Еліксир
50,00
Економія при броні: -1,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сорочинська, 11
123.2 км
Бактероцід з морський сіллю назальний спрей 50 мл №1
Еліксир
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Героїв 93-ї Бригади, 3
124.3 км
Бактероцід з морський сіллю назальний спрей 50 мл №1
Еліксир
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Толока Професора, 25
125.8 км
Бактероцід з морський сіллю назальний спрей 50 мл №1
Еліксир
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
126.0 км
Бактероцід з морський сіллю назальний спрей 50 мл №1
Еліксир
53,00
Економія при броні: -4,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
132.9 км
Бактероцід з морський сіллю назальний спрей 50 мл №1
Еліксир
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
134.9 км
Бактероцід з морський сіллю назальний спрей 50 мл №1
Еліксир
61,00
Економія при броні: -12,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
136.4 км
Бактероцід з морський сіллю назальний спрей 50 мл №1
Еліксир
61,00
Економія при броні: -12,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за null хв
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
137.4 км
Бактероцід з морський сіллю назальний спрей 50 мл №1
Еліксир
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, перех. Космічна / Чумаченка, 124/1
138.5 км
Бактероцід з морський сіллю назальний спрей 50 мл №1
Еліксир
53,00
Економія при броні: -2,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Черкаси, вул. Надпільна, 340
194.0 км
Бактероцід з морський сіллю назальний спрей 50 мл №1
Еліксир
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 54
205.0 км
Бактероцід з морський сіллю назальний спрей 50 мл №1
Еліксир
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 3
341.1 км
Бактероцід з морський сіллю назальний спрей 50 мл №1
Еліксир
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 24/1
341.3 км
Бактероцід з морський сіллю назальний спрей 50 мл №1
Еліксир
62,00
Економія при броні: -13,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Княжий Затон, 4
342.3 км
Бактероцід з морський сіллю назальний спрей 50 мл №1
Еліксир
62,00
Економія при броні: -13,00 грн
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Чорних Запорожців, 54
345.9 км
Бактероцід з морський сіллю назальний спрей 50 мл №1
Еліксир
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Каденюка Леоніда, 2/35
346.0 км
Бактероцід з морський сіллю назальний спрей 50 мл №1
Еліксир
51,00
Економія при броні: -2,00 грн