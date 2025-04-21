Біоксін ДермаДжен рослинна сироватка від випадіння волосся (Bioxsine DermaGen Herbal Serum for hair loss)
Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 23 аптеках у Вінниця
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 29 хв
Вінниця, просп. Коцюбинського, 31
0.2 км
Біоксін ДермаДжен рослинна сироватка від випадіння волосся 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Біоксін ДермаДжен рослинна сироватка від випадіння волосся 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1803,39
Економія при броні: -78,36 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Біоксін ДермаДжен рослинна сироватка від випадіння волосся 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
621,81
Економія при броні: -23,97 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 29 хв
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Біоксін ДермаДжен рослинна сироватка від випадіння волосся 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1807,90
Економія при броні: -82,87 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Біоксін ДермаДжен рослинна сироватка від випадіння волосся 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1915,91
Економія при броні: -122,22 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 14
0.9 км
Біоксін ДермаДжен рослинна сироватка від випадіння волосся 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 29 хв
Вінниця, вул. Привокзальна, 2/1
0.9 км
Біоксін ДермаДжен рослинна сироватка від випадіння волосся 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Соборна, 35
1.6 км
Біоксін ДермаДжен рослинна сироватка від випадіння волосся 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1895,90
Економія при броні: -102,21 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Київська, 45
1.9 км
Біоксін ДермаДжен рослинна сироватка від випадіння волосся 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1903,47
Економія при броні: -109,78 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Соборна, 46
1.9 км
Біоксін ДермаДжен рослинна сироватка від випадіння волосся 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Київська, 112-А
2.8 км
Біоксін ДермаДжен рослинна сироватка від випадіння волосся 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1826,11
Економія при броні: -101,08 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Пирогова, 6
2.9 км
Біоксін ДермаДжен рослинна сироватка від випадіння волосся 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1916,81
Економія при броні: -123,12 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Пирогова, 17
2.9 км
Біоксін ДермаДжен рослинна сироватка від випадіння волосся 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Пирогова, 37
3.3 км
Біоксін ДермаДжен рослинна сироватка від випадіння волосся 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1897,34
Економія при броні: -103,65 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Зодчих, 2-Б
3.7 км
Біоксін ДермаДжен рослинна сироватка від випадіння волосся 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1915,55
Економія при броні: -121,86 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Свободи / Зодчих, 6/4
3.8 км
Біоксін ДермаДжен рослинна сироватка від випадіння волосся 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1912,66
Економія при броні: -118,97 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, шосе Хмельницьке, 21
3.8 км
Біоксін ДермаДжен рослинна сироватка від випадіння волосся 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1882,02
Економія при броні: -88,33 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Пирогова, 111-А
4.7 км
Біоксін ДермаДжен рослинна сироватка від випадіння волосся 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1864,17
Економія при броні: -70,48 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, шосе Хмельницьке, 75
5.3 км
Біоксін ДермаДжен рослинна сироватка від випадіння волосся 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1861,83
Економія при броні: -68,14 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Космонавтів, 49
5.5 км
Біоксін ДермаДжен рослинна сироватка від випадіння волосся 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.