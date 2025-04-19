Біоксін ДермаДжен рослинна сироватка від випадіння волосся (Bioxsine DermaGen Herbal Serum for hair loss)
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 69 аптеках у Одеса
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Біоксін ДермаДжен рослинна сироватка від випадіння волосся 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1922,58
Економія при броні: -128,89 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 25
2.7 км
Біоксін ДермаДжен рослинна сироватка від випадіння волосся 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
2.7 км
Біоксін ДермаДжен рослинна сироватка від випадіння волосся 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1918,43
Економія при броні: -124,74 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
Біоксін ДермаДжен рослинна сироватка від випадіння волосся 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1864,17
Економія при броні: -70,48 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Біоксін ДермаДжен рослинна сироватка від випадіння волосся 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1876,25
Економія при броні: -82,56 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Біоксін ДермаДжен рослинна сироватка від випадіння волосся 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 28
3.1 км
Біоксін ДермаДжен рослинна сироватка від випадіння волосся 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1897,70
Економія при броні: -104,01 грн
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 54
3.1 км
Біоксін ДермаДжен рослинна сироватка від випадіння волосся 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
3.3 км
Біоксін ДермаДжен рослинна сироватка від випадіння волосся 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1889,23
Економія при броні: -95,54 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Караванського Святослава, 42/46
3.4 км
Біоксін ДермаДжен рослинна сироватка від випадіння волосся 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1900,77
Економія при броні: -107,08 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Болгарська, 40
3.4 км
Біоксін ДермаДжен рослинна сироватка від випадіння волосся 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1861,65
Економія при броні: -67,96 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Преображенська, 62
3.5 км
Біоксін ДермаДжен рослинна сироватка від випадіння волосся 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1924,38
Економія при броні: -130,69 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Преображенська, 82
3.6 км
Біоксін ДермаДжен рослинна сироватка від випадіння волосся 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, пл. Грецька, 3/4
3.6 км
Біоксін ДермаДжен рослинна сироватка від випадіння волосся 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1925,46
Економія при броні: -131,77 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Мала Арнаутська, 94
3.6 км
Біоксін ДермаДжен рослинна сироватка від випадіння волосся 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1912,84
Економія при броні: -119,15 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Одеса, вул. Преображенська, 83
3.7 км
Біоксін ДермаДжен рослинна сироватка від випадіння волосся 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1895,54
Економія при броні: -101,85 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Строкатої Ніни, 33
3.7 км
Біоксін ДермаДжен рослинна сироватка від випадіння волосся 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1894,28
Економія при броні: -100,59 грн
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 25
3.8 км
Біоксін ДермаДжен рослинна сироватка від випадіння волосся 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 25
3.9 км
Біоксін ДермаДжен рослинна сироватка від випадіння волосся 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Європейська / Троїцька, 50/39
3.9 км
Біоксін ДермаДжен рослинна сироватка від випадіння волосся 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1897,34
Економія при броні: -103,65 грн