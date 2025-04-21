Київ
Біоксін ДермаДжен рослинна сироватка від випадіння волосся (Bioxsine DermaGen Herbal Serum for hair loss)

Біоксін ДермаДжен рослинна сироватка від випадіння волосся (Bioxsine DermaGen Herbal Serum for hair loss)

Миколаїв (адресу не вказано)
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Доступно в 47 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Біоксін ДермаДжен рослинна сироватка від випадіння волосся 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1802,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Біоксін ДермаДжен рослинна сироватка від випадіння волосся 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1802,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Біоксін ДермаДжен рослинна сироватка від випадіння волосся 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1920,42
Економія при броні: -126,73 грн
1793,69 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 12 хв
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Біоксін ДермаДжен рослинна сироватка від випадіння волосся 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1883,28
Економія при броні: -89,59 грн
1793,69 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Біоксін ДермаДжен рослинна сироватка від випадіння волосся 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1839,98
Економія при броні: -114,95 грн
1725,03 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 18:30
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
3.6 км
Біоксін ДермаДжен рослинна сироватка від випадіння волосся 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1892,47
Економія при броні: -98,78 грн
1793,69 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Миколаїв, просп. Центральний, 66
3.6 км
Біоксін ДермаДжен рослинна сироватка від випадіння волосся 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1863,63
Економія при броні: -69,94 грн
1793,69 грн
Медпрепарати
Зачинено
Відчиняється за 12 хв
Миколаїв, вул. Покровського Андрія, 31
3.6 км
Біоксін ДермаДжен рослинна сироватка від випадіння волосся 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1922,76
Економія при броні: -129,07 грн
1793,69 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 12 хв
Миколаїв, вул. Соборна, 7
3.7 км
Біоксін ДермаДжен рослинна сироватка від випадіння волосся 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1528,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, просп. Центральний, 23
3.7 км
Біоксін ДермаДжен рослинна сироватка від випадіння волосся 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1916,45
Економія при броні: -122,76 грн
1793,69 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 12 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 23/5
3.7 км
Біоксін ДермаДжен рослинна сироватка від випадіння волосся 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1575,80 грн
Фармакопійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Центральний, 23/12
3.7 км
Біоксін ДермаДжен рослинна сироватка від випадіння волосся 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1803,22
Економія при броні: -78,19 грн
1725,03 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, просп. Центральний, 26-Д
3.7 км
Біоксін ДермаДжен рослинна сироватка від випадіння волосся 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1874,09
Економія при броні: -80,40 грн
1793,69 грн
Медпрепарати
Зачинено
Відчиняється за 12 хв
Миколаїв, вул. Скоропадського Павла, 56
3.8 км
Біоксін ДермаДжен рослинна сироватка від випадіння волосся 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1907,98
Економія при броні: -114,29 грн
1793,69 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 12 хв
Миколаїв, вул. Скоропадського Павла, 58-А
3.8 км
Біоксін ДермаДжен рослинна сироватка від випадіння волосся 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1921,14
Економія при броні: -127,45 грн
1793,69 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 20/1
4.0 км
Біоксін ДермаДжен рослинна сироватка від випадіння волосся 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1802,70 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 12 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 147/4
4.0 км
Біоксін ДермаДжен рослинна сироватка від випадіння волосся 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1485,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 12 хв
Миколаїв, вул. 3-я Слобідська, 50/1
4.1 км
Біоксін ДермаДжен рослинна сироватка від випадіння волосся 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1899,32
Економія при броні: -105,63 грн
1793,69 грн
Медпрепарати
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Миколаїв, вул. 3-я Слобідська, 50/2
4.1 км
Біоксін ДермаДжен рослинна сироватка від випадіння волосся 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1917,17
Економія при броні: -123,48 грн
1793,69 грн
Медпрепарати
Зачинено
Відчиняється за 12 хв
Миколаїв, вул. Декабристів, 16
4.1 км
Біоксін ДермаДжен рослинна сироватка від випадіння волосся 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1902,93
Економія при броні: -109,24 грн
1793,69 грн
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