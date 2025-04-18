Біоксін ДермаДжен рослинна сироватка від випадіння волосся (Bioxsine DermaGen Herbal Serum for hair loss)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 42 аптеках у Харків
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Біоксін ДермаДжен рослинна сироватка від випадіння волосся 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1864,32
Економія при броні: -71,53 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Біоксін ДермаДжен рослинна сироватка від випадіння волосся 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1870,99
Економія при броні: -78,20 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Біоксін ДермаДжен рослинна сироватка від випадіння волосся 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1884,18
Економія при броні: -90,49 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 96
2.1 км
Біоксін ДермаДжен рослинна сироватка від випадіння волосся 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Сумська, 71
2.2 км
Біоксін ДермаДжен рослинна сироватка від випадіння волосся 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1870,84
Економія при броні: -77,15 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Космічна, 23
3.3 км
Біоксін ДермаДжен рослинна сироватка від випадіння волосся 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1911,94
Економія при броні: -118,25 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 23
3.6 км
Біоксін ДермаДжен рослинна сироватка від випадіння волосся 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1895,13
Економія при броні: -102,34 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 27
4.4 км
Біоксін ДермаДжен рослинна сироватка від випадіння волосся 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1888,51
Економія при броні: -94,82 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
4.5 км
Біоксін ДермаДжен рослинна сироватка від випадіння волосся 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1928,53
Економія при броні: -134,84 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Полтавський Шлях, 153
4.8 км
Біоксін ДермаДжен рослинна сироватка від випадіння волосся 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
4.8 км
Біоксін ДермаДжен рослинна сироватка від випадіння волосся 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1900,23
Економія при броні: -106,54 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
5.0 км
Біоксін ДермаДжен рослинна сироватка від випадіння волосся 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1928,53
Економія при броні: -134,84 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. 23-го Серпня, 38
5.0 км
Біоксін ДермаДжен рослинна сироватка від випадіння волосся 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1896,98
Економія при броні: -103,29 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, просп. Ювілейний, 32-Б
5.1 км
Біоксін ДермаДжен рослинна сироватка від випадіння волосся 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 64
5.3 км
Біоксін ДермаДжен рослинна сироватка від випадіння волосся 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1885,58
Економія при броні: -92,79 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Байрона, 23/1
5.6 км
Біоксін ДермаДжен рослинна сироватка від випадіння волосся 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1858,56
Економія при броні: -65,77 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Харків, просп. Героїв Харкова, 144
6.0 км
Біоксін ДермаДжен рослинна сироватка від випадіння волосся 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1860,54
Економія при броні: -67,75 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Гвардійців-Широнінців, 33
6.2 км
Біоксін ДермаДжен рослинна сироватка від випадіння волосся 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1880,18
Економія при броні: -87,39 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, проїзд Стадіонний, 1-А
6.2 км
Біоксін ДермаДжен рослинна сироватка від випадіння волосся 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1828,51
Економія при броні: -104,81 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Харків, просп. Слави, 1
6.7 км
Біоксін ДермаДжен рослинна сироватка від випадіння волосся 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1893,69
Економія при броні: -100,90 грн