Біоксін ДермаДжен рослинна сироватка від випадіння волосся (Bioxsine DermaGen Herbal Serum for hair loss)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 16 аптеках у Чернігів
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 33 хв
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Біоксін ДермаДжен рослинна сироватка від випадіння волосся 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1919,88
Економія при броні: -126,19 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 90
0.5 км
Біоксін ДермаДжен рослинна сироватка від випадіння волосся 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Біоксін ДермаДжен рослинна сироватка від випадіння волосся 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1892,65
Економія при броні: -98,96 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
Біоксін ДермаДжен рослинна сироватка від випадіння волосся 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1875,71
Економія при броні: -82,02 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 89
0.8 км
Біоксін ДермаДжен рослинна сироватка від випадіння волосся 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1914,11
Економія при броні: -120,42 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Чорновола В'ячеслава, 15-А
0.9 км
Біоксін ДермаДжен рослинна сироватка від випадіння волосся 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1866,52
Економія при броні: -72,83 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 18
1.6 км
Біоксін ДермаДжен рослинна сироватка від випадіння волосся 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1871,92
Економія при броні: -78,23 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 10
1.7 км
Біоксін ДермаДжен рослинна сироватка від випадіння волосся 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. 77-ї Гвардійської Дивізії, 1-В
2.3 км
Біоксін ДермаДжен рослинна сироватка від випадіння волосся 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Льотна, 25-Б
2.4 км
Біоксін ДермаДжен рослинна сироватка від випадіння волосся 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1848,64
Економія при броні: -123,61 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Грушевського Михайла, 167
2.6 км
Біоксін ДермаДжен рослинна сироватка від випадіння волосся 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Текстильників, 15
2.7 км
Біоксін ДермаДжен рослинна сироватка від випадіння волосся 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1256,59
Економія при броні: -60,92 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Грушевського Михайла, 167
2.7 км
Біоксін ДермаДжен рослинна сироватка від випадіння волосся 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1840,84
Економія при броні: -115,81 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Соборності, 2
2.9 км
Біоксін ДермаДжен рослинна сироватка від випадіння волосся 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Соборності, 10
3.0 км
Біоксін ДермаДжен рослинна сироватка від випадіння волосся 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1903,29
Економія при броні: -109,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 17
3.1 км
Біоксін ДермаДжен рослинна сироватка від випадіння волосся 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1889,41
Економія при броні: -95,72 грн
В містах поряд
Мiська сiмейна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Славутич, кв-л Поліський, 3
36.8 км
Біоксін ДермаДжен рослинна сироватка від випадіння волосся 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Славутич, пл. Привокзальна, 7
37.2 км
Біоксін ДермаДжен рослинна сироватка від випадіння волосся 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 33 хв
Ніжин, вул. Прощенка Станіслава, 3-А/1
64.9 км
Біоксін ДермаДжен рослинна сироватка від випадіння волосся 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1786,75
Економія при броні: -61,72 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 33 хв
Ніжин, вул. Прощенка Станіслава, 3-Б
64.9 км
Біоксін ДермаДжен рослинна сироватка від випадіння волосся 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1922,04
Економія при броні: -128,35 грн