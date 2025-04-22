Київ
Біоксін ДермаДжен рослинна сироватка від випадіння волосся (Bioxsine DermaGen Herbal Serum for hair loss)

Біоксін ДермаДжен рослинна сироватка від випадіння волосся (Bioxsine DermaGen Herbal Serum for hair loss)

Чернігів (адресу не вказано)
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Доступно в 16 аптеках у Чернігів
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 33 хв
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Біоксін ДермаДжен рослинна сироватка від випадіння волосся 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1919,88
Економія при броні: -126,19 грн
1793,69 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 90
0.5 км
Біоксін ДермаДжен рослинна сироватка від випадіння волосся 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1593,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Біоксін ДермаДжен рослинна сироватка від випадіння волосся 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1892,65
Економія при броні: -98,96 грн
1793,69 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
Біоксін ДермаДжен рослинна сироватка від випадіння волосся 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1875,71
Економія при броні: -82,02 грн
1793,69 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 89
0.8 км
Біоксін ДермаДжен рослинна сироватка від випадіння волосся 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1914,11
Економія при броні: -120,42 грн
1793,69 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Чорновола В'ячеслава, 15-А
0.9 км
Біоксін ДермаДжен рослинна сироватка від випадіння волосся 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1866,52
Економія при броні: -72,83 грн
1793,69 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 18
1.6 км
Біоксін ДермаДжен рослинна сироватка від випадіння волосся 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1871,92
Економія при броні: -78,23 грн
1793,69 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 10
1.7 км
Біоксін ДермаДжен рослинна сироватка від випадіння волосся 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1575,80 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. 77-ї Гвардійської Дивізії, 1-В
2.3 км
Біоксін ДермаДжен рослинна сироватка від випадіння волосся 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
2079,00 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Льотна, 25-Б
2.4 км
Біоксін ДермаДжен рослинна сироватка від випадіння волосся 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1848,64
Економія при броні: -123,61 грн
1725,03 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Грушевського Михайла, 167
2.6 км
Біоксін ДермаДжен рослинна сироватка від випадіння волосся 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1593,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Текстильників, 15
2.7 км
Біоксін ДермаДжен рослинна сироватка від випадіння волосся 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1256,59
Економія при броні: -60,92 грн
1195,67 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Грушевського Михайла, 167
2.7 км
Біоксін ДермаДжен рослинна сироватка від випадіння волосся 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1840,84
Економія при броні: -115,81 грн
1725,03 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Соборності, 2
2.9 км
Біоксін ДермаДжен рослинна сироватка від випадіння волосся 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1761,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Соборності, 10
3.0 км
Біоксін ДермаДжен рослинна сироватка від випадіння волосся 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1903,29
Економія при броні: -109,60 грн
1793,69 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 17
3.1 км
Біоксін ДермаДжен рослинна сироватка від випадіння волосся 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1889,41
Економія при броні: -95,72 грн
1793,69 грн
В містах поряд
Мiська сiмейна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Славутич, кв-л Поліський, 3
36.8 км
Біоксін ДермаДжен рослинна сироватка від випадіння волосся 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1593,90 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Славутич, пл. Привокзальна, 7
37.2 км
Біоксін ДермаДжен рослинна сироватка від випадіння волосся 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1593,90 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 33 хв
Ніжин, вул. Прощенка Станіслава, 3-А/1
64.9 км
Біоксін ДермаДжен рослинна сироватка від випадіння волосся 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1786,75
Економія при броні: -61,72 грн
1725,03 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 33 хв
Ніжин, вул. Прощенка Станіслава, 3-Б
64.9 км
Біоксін ДермаДжен рослинна сироватка від випадіння волосся 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1922,04
Економія при броні: -128,35 грн
1793,69 грн
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