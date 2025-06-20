Київ
Комфіл (Comfeel)

Комфіл (Comfeel)

Одеса (адресу не вказано)
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Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
254.7 км
ЗАХИСНИЙ КРЕМ COMFEEL® (КОМФІЛ) 4720 60 мл №1
Колопласт
556,00
Економія при броні: -43,00 грн
513,00 грн
Елітфарм
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16
367.1 км
ЗАХИСНИЙ КРЕМ COMFEEL® (КОМФІЛ) 4720 60 мл №1
Колопласт
581,00
Економія при броні: -75,00 грн
506,00 грн
Аптека24
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Первозванівська, 3-Б
394.3 км
ЗАХИСНИЙ КРЕМ COMFEEL® (КОМФІЛ) 4720 60 мл №1
Колопласт
516,60 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернівці, вул. Героїв Майдану, 85
409.1 км
ЗАХИСНИЙ КРЕМ COMFEEL® (КОМФІЛ) 4720 60 мл №1
Колопласт
529,00
Економія при броні: -41,00 грн
488,00 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ялтинська / Литвинського, 24/23
438.0 км
ЗАХИСНИЙ КРЕМ COMFEEL® (КОМФІЛ) 4720 60 мл №1
Колопласт
478,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вишгород, вул. Шкільна, 73-Г
455.8 км
ЗАХИСНИЙ КРЕМ COMFEEL® (КОМФІЛ) 4720 60 мл №1
Колопласт
549,00
Економія при броні: -10,00 грн
539,00 грн
Аптека24
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Львів, вул. Зубрівська, 38
613.9 км
ЗАХИСНИЙ КРЕМ COMFEEL® (КОМФІЛ) 4720 60 мл №1
Колопласт
537,50 грн
D.s.
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Руфа Юрія, 11-А
617.3 км
ЗАХИСНИЙ КРЕМ COMFEEL® (КОМФІЛ) 4720 60 мл №1
Колопласт
456,60 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Зелена, 7/7
617.8 км
ЗАХИСНИЙ КРЕМ COMFEEL® (КОМФІЛ) 4720 60 мл №1
Колопласт
452,49 грн
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Миколайчука, 9
620.1 км
ЗАХИСНИЙ КРЕМ COMFEEL® (КОМФІЛ) 4720 60 мл №1
Колопласт
567,30 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дубровиця, вул. 1000-ліття Дубровиці, 6-В
640.2 км
ЗАХИСНИЙ КРЕМ COMFEEL® (КОМФІЛ) 4720 60 мл №1
Колопласт
446,69 грн
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