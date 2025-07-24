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Комфіл (Comfeel)
Комфіл (Comfeel)
Миколаїв
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Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
255.6 км
ЗАХИСНИЙ КРЕМ COMFEEL® (КОМФІЛ) 4720 60 мл №1
Колопласт
562,00
грн
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Елітфарм
Відчинено
Зачиняється за 1 хв
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16
256.6 км
ЗАХИСНИЙ КРЕМ COMFEEL® (КОМФІЛ) 4720 60 мл №1
Колопласт
562,00
Економія при броні:
-73,00 грн
489,00
грн
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Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 1 хв
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
258.8 км
ЗАХИСНИЙ КРЕМ COMFEEL® (КОМФІЛ) 4720 60 мл №1
Колопласт
548,00
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 1 хв
Черкаси, бульв. Шевченка, 335
277.3 км
ЗАХИСНИЙ КРЕМ COMFEEL® (КОМФІЛ) 4720 60 мл №1
Колопласт
656,54
Економія при броні:
-38,74 грн
617,80
грн
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Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 1 хв
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
284.4 км
ЗАХИСНИЙ КРЕМ COMFEEL® (КОМФІЛ) 4720 60 мл №1
Колопласт
543,00
Економія при броні:
-47,00 грн
496,00
грн
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Аптека24
Відчинено
Зачиняється за 1 хв
Дніпро, вул. Первозванівська, 3-Б
285.3 км
ЗАХИСНИЙ КРЕМ COMFEEL® (КОМФІЛ) 4720 60 мл №1
Колопласт
564,70
грн
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Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бориспіль, вул. Головатого, 20
388.5 км
ЗАХИСНИЙ КРЕМ COMFEEL® (КОМФІЛ) 4720 60 мл №1
Колопласт
518,00
Економія при броні:
-5,00 грн
513,00
грн
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Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 3
397.6 км
ЗАХИСНИЙ КРЕМ COMFEEL® (КОМФІЛ) 4720 60 мл №1
Колопласт
518,00
грн
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Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Княжий Затон, 4
398.2 км
ЗАХИСНИЙ КРЕМ COMFEEL® (КОМФІЛ) 4720 60 мл №1
Колопласт
551,00
Економія при броні:
-48,00 грн
503,00
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ялтинська / Литвинського, 24/23
400.0 км
ЗАХИСНИЙ КРЕМ COMFEEL® (КОМФІЛ) 4720 60 мл №1
Колопласт
511,83
грн
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Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 1 хв
Київ, просп. Каденюка Леоніда, 2/35
402.6 км
ЗАХИСНИЙ КРЕМ COMFEEL® (КОМФІЛ) 4720 60 мл №1
Колопласт
551,00
Економія при броні:
-38,00 грн
513,00
грн
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Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бровари, бульв. Незалежності, 7
407.4 км
ЗАХИСНИЙ КРЕМ COMFEEL® (КОМФІЛ) 4720 60 мл №1
Колопласт
518,00
грн
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Аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бровари, вул. Чорних Запорожців, 54
407.8 км
ЗАХИСНИЙ КРЕМ COMFEEL® (КОМФІЛ) 4720 60 мл №1
Колопласт
518,00
Економія при броні:
-5,00 грн
513,00
грн
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Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 1 хв
Київ, просп. Червоної Калини, 15
409.5 км
ЗАХИСНИЙ КРЕМ COMFEEL® (КОМФІЛ) 4720 60 мл №1
Колопласт
518,00
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Оболонський, 12
411.5 км
ЗАХИСНИЙ КРЕМ COMFEEL® (КОМФІЛ) 4720 60 мл №1
Колопласт
505,89
грн
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Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 1 хв
Київ, вул. Героїв Дніпра, 43-В
413.5 км
ЗАХИСНИЙ КРЕМ COMFEEL® (КОМФІЛ) 4720 60 мл №1
Колопласт
551,00
Економія при броні:
-38,00 грн
513,00
грн
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Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вишгород, вул. Шкільна, 73-Г
420.1 км
ЗАХИСНИЙ КРЕМ COMFEEL® (КОМФІЛ) 4720 60 мл №1
Колопласт
518,00
грн
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Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 1 хв
Чернівці, вул. Героїв Майдану, 85
477.1 км
ЗАХИСНИЙ КРЕМ COMFEEL® (КОМФІЛ) 4720 60 мл №1
Колопласт
550,00
Економія при броні:
-38,00 грн
512,00
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дубровиця, вул. 1000-ліття Дубровиці, 6-В
647.9 км
ЗАХИСНИЙ КРЕМ COMFEEL® (КОМФІЛ) 4720 60 мл №1
Колопласт
506,36
грн
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Аптека24
Відчинено
Зачиняється за 31 хв
Львів, вул. Зубрівська, 38
665.6 км
ЗАХИСНИЙ КРЕМ COMFEEL® (КОМФІЛ) 4720 60 мл №1
Колопласт
561,60
грн
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