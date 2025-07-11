Київ
Комфіл (Comfeel)

Комфіл (Comfeel)

Харків (адресу не вказано)
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
190.8 км
ЗАХИСНИЙ КРЕМ COMFEEL® (КОМФІЛ) 4720 60 мл №1
Колопласт
543,00
Економія при броні: -47,00 грн
496,00 грн
Аптека24
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Первозванівська, 3-Б
191.0 км
ЗАХИСНИЙ КРЕМ COMFEEL® (КОМФІЛ) 4720 60 мл №1
Колопласт
516,60 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
249.3 км
ЗАХИСНИЙ КРЕМ COMFEEL® (КОМФІЛ) 4720 60 мл №1
Колопласт
557,00 грн
Елітфарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16
252.3 км
ЗАХИСНИЙ КРЕМ COMFEEL® (КОМФІЛ) 4720 60 мл №1
Колопласт
557,00
Економія при броні: -68,00 грн
489,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
257.9 км
ЗАХИСНИЙ КРЕМ COMFEEL® (КОМФІЛ) 4720 60 мл №1
Колопласт
543,00
Економія при броні: -54,00 грн
489,00 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 335
305.5 км
ЗАХИСНИЙ КРЕМ COMFEEL® (КОМФІЛ) 4720 60 мл №1
Колопласт
621,71
Економія при броні: -26,79 грн
594,92 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бориспіль, вул. Головатого, 20
380.0 км
ЗАХИСНИЙ КРЕМ COMFEEL® (КОМФІЛ) 4720 60 мл №1
Колопласт
518,00
Економія при броні: -5,00 грн
513,00 грн
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Чорних Запорожців, 54
391.7 км
ЗАХИСНИЙ КРЕМ COMFEEL® (КОМФІЛ) 4720 60 мл №1
Колопласт
518,00
Економія при броні: -5,00 грн
513,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 3
400.5 км
ЗАХИСНИЙ КРЕМ COMFEEL® (КОМФІЛ) 4720 60 мл №1
Колопласт
518,00 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Ялтинська / Литвинського, 24/23
400.8 км
ЗАХИСНИЙ КРЕМ COMFEEL® (КОМФІЛ) 4720 60 мл №1
Колопласт
523,22 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 24/1
401.4 км
ЗАХИСНИЙ КРЕМ COMFEEL® (КОМФІЛ) 4720 60 мл №1
Колопласт
551,00
Економія при броні: -38,00 грн
513,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Княжий Затон, 4
402.5 км
ЗАХИСНИЙ КРЕМ COMFEEL® (КОМФІЛ) 4720 60 мл №1
Колопласт
551,00
Економія при броні: -48,00 грн
503,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Каденюка Леоніда, 2/35
402.8 км
ЗАХИСНИЙ КРЕМ COMFEEL® (КОМФІЛ) 4720 60 мл №1
Колопласт
551,00
Економія при броні: -38,00 грн
513,00 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Оболонський, 12
412.5 км
ЗАХИСНИЙ КРЕМ COMFEEL® (КОМФІЛ) 4720 60 мл №1
Колопласт
517,28 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 43-В
412.6 км
ЗАХИСНИЙ КРЕМ COMFEEL® (КОМФІЛ) 4720 60 мл №1
Колопласт
551,00
Економія при броні: -38,00 грн
513,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вишгород, вул. Шкільна, 73-Г
414.3 км
ЗАХИСНИЙ КРЕМ COMFEEL® (КОМФІЛ) 4720 60 мл №1
Колопласт
518,00
Економія при броні: -5,00 грн
513,00 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дубровиця, вул. 1000-ліття Дубровиці, 6-В
702.3 км
ЗАХИСНИЙ КРЕМ COMFEEL® (КОМФІЛ) 4720 60 мл №1
Колопласт
517,61 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернівці, вул. Героїв Майдану, 85
774.4 км
ЗАХИСНИЙ КРЕМ COMFEEL® (КОМФІЛ) 4720 60 мл №1
Колопласт
550,00
Економія при броні: -38,00 грн
512,00 грн
Аптека24
Зачинено
Відчиняється о 08:30
Львів, вул. Зубрівська, 38
872.3 км
ЗАХИСНИЙ КРЕМ COMFEEL® (КОМФІЛ) 4720 60 мл №1
Колопласт
537,50 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Руфа Юрія, 11-А
872.6 км
ЗАХИСНИЙ КРЕМ COMFEEL® (КОМФІЛ) 4720 60 мл №1
Колопласт
511,70 грн
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