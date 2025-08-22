Київ
Комфіл (Comfeel)

Чернігів (адресу не вказано)
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бровари, вул. Чорних Запорожців, 54
114.1 км
ЗАХИСНИЙ КРЕМ COMFEEL® (КОМФІЛ) 4720 60 мл №1
Колопласт
543,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бровари, бульв. Незалежності, 7
114.6 км
ЗАХИСНИЙ КРЕМ COMFEEL® (КОМФІЛ) 4720 60 мл №1
Колопласт
543,00
Економія при броні: -47,00 грн
496,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вишгород, вул. Шкільна, 73-Г
116.1 км
ЗАХИСНИЙ КРЕМ COMFEEL® (КОМФІЛ) 4720 60 мл №1
Колопласт
543,00
Економія при броні: -38,00 грн
505,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 2 хв
Київ, просп. Червоної Калини, 15
121.0 км
ЗАХИСНИЙ КРЕМ COMFEEL® (КОМФІЛ) 4720 60 мл №1
Колопласт
543,00
Економія при броні: -38,00 грн
505,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 2 хв
Київ, вул. Героїв Дніпра, 43-В
121.6 км
ЗАХИСНИЙ КРЕМ COMFEEL® (КОМФІЛ) 4720 60 мл №1
Колопласт
543,00
Економія при броні: -38,00 грн
505,00 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Оболонський, 12
123.5 км
ЗАХИСНИЙ КРЕМ COMFEEL® (КОМФІЛ) 4720 60 мл №1
Колопласт
504,41 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ялтинська / Литвинського, 24/23
127.3 км
ЗАХИСНИЙ КРЕМ COMFEEL® (КОМФІЛ) 4720 60 мл №1
Колопласт
510,35 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бориспіль, вул. Головатого, 20
128.7 км
ЗАХИСНИЙ КРЕМ COMFEEL® (КОМФІЛ) 4720 60 мл №1
Колопласт
543,00
Економія при броні: -38,00 грн
505,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 3
129.6 км
ЗАХИСНИЙ КРЕМ COMFEEL® (КОМФІЛ) 4720 60 мл №1
Колопласт
543,00
Економія при броні: -38,00 грн
505,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Княжий Затон, 4
130.3 км
ЗАХИСНИЙ КРЕМ COMFEEL® (КОМФІЛ) 4720 60 мл №1
Колопласт
543,00
Економія при броні: -38,00 грн
505,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 2 хв
Київ, просп. Бажана Миколи, 24/1
130.3 км
ЗАХИСНИЙ КРЕМ COMFEEL® (КОМФІЛ) 4720 60 мл №1
Колопласт
543,00
Економія при броні: -38,00 грн
505,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 2 хв
Вишневе, вул. Приймаченко Марії, 27
139.4 км
ЗАХИСНИЙ КРЕМ COMFEEL® (КОМФІЛ) 4720 60 мл №1
Колопласт
510,00
Економія при броні: -5,00 грн
505,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 2 хв
Черкаси, бульв. Шевченка, 335
236.9 км
ЗАХИСНИЙ КРЕМ COMFEEL® (КОМФІЛ) 4720 60 мл №1
Колопласт
648,03
Економія при броні: -30,23 грн
617,80 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дубровиця, вул. 1000-ліття Дубровиці, 6-В
326.8 км
ЗАХИСНИЙ КРЕМ COMFEEL® (КОМФІЛ) 4720 60 мл №1
Колопласт
504,83 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 2 хв
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
428.6 км
ЗАХИСНИЙ КРЕМ COMFEEL® (КОМФІЛ) 4720 60 мл №1
Колопласт
543,00 грн
Аптека24
Відчинено
Зачиняється за 2 хв
Дніпро, вул. Первозванівська, 3-Б
430.9 км
ЗАХИСНИЙ КРЕМ COMFEEL® (КОМФІЛ) 4720 60 мл №1
Колопласт
564,70 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
485.0 км
ЗАХИСНИЙ КРЕМ COMFEEL® (КОМФІЛ) 4720 60 мл №1
Колопласт
557,00
Економія при броні: -52,00 грн
505,00 грн
Елітфарм
Відчинено
Зачиняється за 2 хв
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16
490.0 км
ЗАХИСНИЙ КРЕМ COMFEEL® (КОМФІЛ) 4720 60 мл №1
Колопласт
557,00
Економія при броні: -52,00 грн
505,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 2 хв
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
499.3 км
ЗАХИСНИЙ КРЕМ COMFEEL® (КОМФІЛ) 4720 60 мл №1
Колопласт
543,00
Економія при броні: -38,00 грн
505,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 2 хв
Чернівці, вул. Героїв Майдану, 85
526.2 км
ЗАХИСНИЙ КРЕМ COMFEEL® (КОМФІЛ) 4720 60 мл №1
Колопласт
524,00
Економія при броні: -36,00 грн
488,00 грн
