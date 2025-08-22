Київ
Комфіл клінсер очищувач для шкіри (Comfeel cleanser for skin)

Комфіл клінсер очищувач для шкіри (Comfeel cleanser for skin)

Запоріжжя (адресу не вказано)
Шукати на карті
Доступно в 2 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
7.9 км
ОЧИЩУВАЧ COMFEEL® (КОМФІЛ) 4710 180 мл №1
Колопласт
531,00
Економія при броні: -61,00 грн
470,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
8.2 км
ОЧИЩУВАЧ COMFEEL® (КОМФІЛ) 4710 180 мл №1
Колопласт
549,00
Економія при броні: -56,00 грн
493,00 грн
В містах поряд
Аптека24
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Первозванівська, 3-Б
68.6 км
ОЧИЩУВАЧ COMFEEL® (КОМФІЛ) 4710 180 мл №1
Колопласт
542,90 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
70.2 км
ОЧИЩУВАЧ COMFEEL® (КОМФІЛ) 4710 180 мл №1
Колопласт
527,00
Економія при броні: -53,00 грн
474,00 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Павлоград, вул. Західнодонбаська, 3-А
91.3 км
ОЧИЩУВАЧ COMFEEL® (КОМФІЛ) 4710 180 мл №1
Колопласт
628,87
Економія при броні: -43,81 грн
585,06 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 54
198.0 км
ОЧИЩУВАЧ COMFEEL® (КОМФІЛ) 4710 180 мл №1
Колопласт
527,00
Економія при броні: -53,00 грн
474,00 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 335
286.1 км
ОЧИЩУВАЧ COMFEEL® (КОМФІЛ) 4710 180 мл №1
Колопласт
617,77
Економія при броні: -28,83 грн
588,94 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бориспіль, вул. Головатого, 20
415.2 км
ОЧИЩУВАЧ COMFEEL® (КОМФІЛ) 4710 180 мл №1
Колопласт
531,00
Економія при броні: -53,00 грн
478,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 3
433.7 км
ОЧИЩУВАЧ COMFEEL® (КОМФІЛ) 4710 180 мл №1
Колопласт
531,00
Економія при броні: -53,00 грн
478,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 24/1
434.1 км
ОЧИЩУВАЧ COMFEEL® (КОМФІЛ) 4710 180 мл №1
Колопласт
531,00
Економія при броні: -62,00 грн
469,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, бульв. Незалежності, 7
434.2 км
ОЧИЩУВАЧ COMFEEL® (КОМФІЛ) 4710 180 мл №1
Колопласт
531,00
Економія при броні: -62,00 грн
469,00 грн
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Чорних Запорожців, 54
434.4 км
ОЧИЩУВАЧ COMFEEL® (КОМФІЛ) 4710 180 мл №1
Колопласт
531,00
Економія при броні: -53,00 грн
478,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Княжий Затон, 4
435.2 км
ОЧИЩУВАЧ COMFEEL® (КОМФІЛ) 4710 180 мл №1
Колопласт
531,00
Економія при броні: -53,00 грн
478,00 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Ялтинська / Литвинського, 24/23
435.3 км
ОЧИЩУВАЧ COMFEEL® (КОМФІЛ) 4710 180 мл №1
Колопласт
495,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Червоної Калини, 15
444.2 км
ОЧИЩУВАЧ COMFEEL® (КОМФІЛ) 4710 180 мл №1
Колопласт
531,00
Економія при броні: -53,00 грн
478,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 43-В
450.7 км
ОЧИЩУВАЧ COMFEEL® (КОМФІЛ) 4710 180 мл №1
Колопласт
531,00
Економія при броні: -53,00 грн
478,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вишгород, вул. Шкільна, 73-Г
455.6 км
ОЧИЩУВАЧ COMFEEL® (КОМФІЛ) 4710 180 мл №1
Колопласт
531,00
Економія при броні: -62,00 грн
469,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернівці, вул. Героїв Майдану, 85
687.8 км
ОЧИЩУВАЧ COMFEEL® (КОМФІЛ) 4710 180 мл №1
Колопласт
527,00
Економія при броні: -53,00 грн
474,00 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Полуботка Гетьмана, 8
716.7 км
ОЧИЩУВАЧ COMFEEL® (КОМФІЛ) 4710 180 мл №1
Колопласт
489,56 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Хмельницького Богдана, 11
726.7 км
ОЧИЩУВАЧ COMFEEL® (КОМФІЛ) 4710 180 мл №1
Колопласт
495,00 грн
ГоловнаКошикОбране