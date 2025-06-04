Комфіл клінсер очищувач для шкіри (Comfeel cleanser for skin)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках у Львів
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Зелена, 7/7
1.4 км
ОЧИЩУВАЧ COMFEEL® (КОМФІЛ) 4710 180 мл №1
Колопласт
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Миколайчука, 9
4.2 км
ОЧИЩУВАЧ COMFEEL® (КОМФІЛ) 4710 180 мл №1
Колопласт
Аптека24
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Львів, вул. Зубрівська, 38
5.8 км
ОЧИЩУВАЧ COMFEEL® (КОМФІЛ) 4710 180 мл №1
Колопласт
В містах поряд
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Тернопіль, вул. Хмельницького Богдана, 11
118.1 км
ОЧИЩУВАЧ COMFEEL® (КОМФІЛ) 4710 180 мл №1
Колопласт
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вишгород, вул. Шкільна, 73-Г
467.6 км
ОЧИЩУВАЧ COMFEEL® (КОМФІЛ) 4710 180 мл №1
Колопласт
481,00
Економія при броні: -22,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 43-В
467.7 км
ОЧИЩУВАЧ COMFEEL® (КОМФІЛ) 4710 180 мл №1
Колопласт
512,00
Економія при броні: -53,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Княжий Затон, 4
475.3 км
ОЧИЩУВАЧ COMFEEL® (КОМФІЛ) 4710 180 мл №1
Колопласт
512,00
Економія при броні: -53,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 24/1
476.3 км
ОЧИЩУВАЧ COMFEEL® (КОМФІЛ) 4710 180 мл №1
Колопласт
512,00
Економія при броні: -53,00 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ялтинська / Литвинського, 24/23
477.4 км
ОЧИЩУВАЧ COMFEEL® (КОМФІЛ) 4710 180 мл №1
Колопласт
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бровари, вул. Чорних Запорожців, 54
488.5 км
ОЧИЩУВАЧ COMFEEL® (КОМФІЛ) 4710 180 мл №1
Колопласт
481,00
Економія при броні: -18,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 335
582.8 км
ОЧИЩУВАЧ COMFEEL® (КОМФІЛ) 4710 180 мл №1
Колопласт
595,61
Економія при броні: -32,54 грн
Аптека24
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Первозванівська, 3-Б
815.6 км
ОЧИЩУВАЧ COMFEEL® (КОМФІЛ) 4710 180 мл №1
Колопласт
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
836.6 км
ОЧИЩУВАЧ COMFEEL® (КОМФІЛ) 4710 180 мл №1
Колопласт
518,00
Економія при броні: -65,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
848.2 км
ОЧИЩУВАЧ COMFEEL® (КОМФІЛ) 4710 180 мл №1
Колопласт
505,00
Економія при броні: -52,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Павлоград, вул. Західнодонбаська, 3-А
877.8 км
ОЧИЩУВАЧ COMFEEL® (КОМФІЛ) 4710 180 мл №1
Колопласт
601,15
Економія при броні: -37,98 грн
Класна аптека
Відчинено
Зачиняється о 17:50
Харків, шосе Салтівське, 248
882.3 км
ОЧИЩУВАЧ COMFEEL® (КОМФІЛ) 4710 180 мл №1
Колопласт
Астарта
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Харків, вул. Шарикова, 37
887.2 км
ОЧИЩУВАЧ COMFEEL® (КОМФІЛ) 4710 180 мл №1
Колопласт