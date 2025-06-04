Комфіл клінсер очищувач для шкіри (Comfeel cleanser for skin)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках у Київ
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 43-В
8.2 км
ОЧИЩУВАЧ COMFEEL® (КОМФІЛ) 4710 180 мл №1
Колопласт
512,00
Економія при броні: -53,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Княжий Затон, 4
9.2 км
ОЧИЩУВАЧ COMFEEL® (КОМФІЛ) 4710 180 мл №1
Колопласт
512,00
Економія при броні: -53,00 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ялтинська / Литвинського, 24/23
9.8 км
ОЧИЩУВАЧ COMFEEL® (КОМФІЛ) 4710 180 мл №1
Колопласт
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 24/1
10.3 км
ОЧИЩУВАЧ COMFEEL® (КОМФІЛ) 4710 180 мл №1
Колопласт
512,00
Економія при броні: -53,00 грн
В містах поряд
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вишгород, вул. Шкільна, 73-Г
14.9 км
ОЧИЩУВАЧ COMFEEL® (КОМФІЛ) 4710 180 мл №1
Колопласт
481,00
Економія при броні: -22,00 грн
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бровари, вул. Чорних Запорожців, 54
20.8 км
ОЧИЩУВАЧ COMFEEL® (КОМФІЛ) 4710 180 мл №1
Колопласт
481,00
Економія при броні: -18,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 335
159.6 км
ОЧИЩУВАЧ COMFEEL® (КОМФІЛ) 4710 180 мл №1
Колопласт
595,61
Економія при броні: -32,54 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Тернопіль, вул. Хмельницького Богдана, 11
365.7 км
ОЧИЩУВАЧ COMFEEL® (КОМФІЛ) 4710 180 мл №1
Колопласт
Аптека24
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Первозванівська, 3-Б
394.3 км
ОЧИЩУВАЧ COMFEEL® (КОМФІЛ) 4710 180 мл №1
Колопласт
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
436.7 км
ОЧИЩУВАЧ COMFEEL® (КОМФІЛ) 4710 180 мл №1
Колопласт
518,00
Економія при броні: -65,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Павлоград, вул. Західнодонбаська, 3-А
446.8 км
ОЧИЩУВАЧ COMFEEL® (КОМФІЛ) 4710 180 мл №1
Колопласт
601,15
Економія при броні: -37,98 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
450.7 км
ОЧИЩУВАЧ COMFEEL® (КОМФІЛ) 4710 180 мл №1
Колопласт
505,00
Економія при броні: -52,00 грн
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Миколайчука, 9
466.1 км
ОЧИЩУВАЧ COMFEEL® (КОМФІЛ) 4710 180 мл №1
Колопласт
Аптека24
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Львів, вул. Зубрівська, 38
466.4 км
ОЧИЩУВАЧ COMFEEL® (КОМФІЛ) 4710 180 мл №1
Колопласт
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Зелена, 7/7
467.2 км
ОЧИЩУВАЧ COMFEEL® (КОМФІЛ) 4710 180 мл №1
Колопласт
Класна аптека
Відчинено
Зачиняється о 17:50
Харків, шосе Салтівське, 248
417.7 км
ОЧИЩУВАЧ COMFEEL® (КОМФІЛ) 4710 180 мл №1
Колопласт
Астарта
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Харків, вул. Шарикова, 37
423.2 км
ОЧИЩУВАЧ COMFEEL® (КОМФІЛ) 4710 180 мл №1
Колопласт