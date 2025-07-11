Київ
Комфіл клінсер очищувач для шкіри (Comfeel cleanser for skin)

Комфіл клінсер очищувач для шкіри (Comfeel cleanser for skin)

Харків (адресу не вказано)
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Доступно в 1 аптеках у Харків
Астарта
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Шарикова, 37
13.6 км
ОЧИЩУВАЧ COMFEEL® (КОМФІЛ) 4710 180 мл №1
Колопласт
В містах поряд
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 54
130.2 км
ОЧИЩУВАЧ COMFEEL® (КОМФІЛ) 4710 180 мл №1
Колопласт
499,00
Економія при броні: -44,00 грн
455,00 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Павлоград, вул. Західнодонбаська, 3-А
167.7 км
ОЧИЩУВАЧ COMFEEL® (КОМФІЛ) 4710 180 мл №1
Колопласт
585,30
Економія при броні: -22,13 грн
563,17 грн
Аптека24
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Первозванівська, 3-Б
191.0 км
ОЧИЩУВАЧ COMFEEL® (КОМФІЛ) 4710 180 мл №1
Колопласт
542,90 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
249.3 км
ОЧИЩУВАЧ COMFEEL® (КОМФІЛ) 4710 180 мл №1
Колопласт
545,00
Економія при броні: -63,00 грн
482,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
257.9 км
ОЧИЩУВАЧ COMFEEL® (КОМФІЛ) 4710 180 мл №1
Колопласт
536,00
Економія при броні: -54,00 грн
482,00 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 335
305.5 км
ОЧИЩУВАЧ COMFEEL® (КОМФІЛ) 4710 180 мл №1
Колопласт
588,42
Економія при броні: -25,35 грн
563,07 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бориспіль, вул. Головатого, 20
380.0 км
ОЧИЩУВАЧ COMFEEL® (КОМФІЛ) 4710 180 мл №1
Колопласт
508,00
Економія при броні: -32,00 грн
476,00 грн
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Чорних Запорожців, 54
391.7 км
ОЧИЩУВАЧ COMFEEL® (КОМФІЛ) 4710 180 мл №1
Колопласт
508,00
Економія при броні: -32,00 грн
476,00 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Ялтинська / Литвинського, 24/23
400.8 км
ОЧИЩУВАЧ COMFEEL® (КОМФІЛ) 4710 180 мл №1
Колопласт
508,86 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 24/1
401.4 км
ОЧИЩУВАЧ COMFEEL® (КОМФІЛ) 4710 180 мл №1
Колопласт
530,00
Економія при броні: -54,00 грн
476,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Княжий Затон, 4
402.5 км
ОЧИЩУВАЧ COMFEEL® (КОМФІЛ) 4710 180 мл №1
Колопласт
530,00
Економія при броні: -63,00 грн
467,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 43-В
412.6 км
ОЧИЩУВАЧ COMFEEL® (КОМФІЛ) 4710 180 мл №1
Колопласт
530,00
Економія при броні: -54,00 грн
476,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вишгород, вул. Шкільна, 73-Г
414.3 км
ОЧИЩУВАЧ COMFEEL® (КОМФІЛ) 4710 180 мл №1
Колопласт
508,00
Економія при броні: -32,00 грн
476,00 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Полуботка Гетьмана, 8
713.2 км
ОЧИЩУВАЧ COMFEEL® (КОМФІЛ) 4710 180 мл №1
Колопласт
503,42 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Хмельницького Богдана, 11
765.5 км
ОЧИЩУВАЧ COMFEEL® (КОМФІЛ) 4710 180 мл №1
Колопласт
508,86 грн
Аптека24
Зачинено
Відчиняється о 08:30
Львів, вул. Зубрівська, 38
872.3 км
ОЧИЩУВАЧ COMFEEL® (КОМФІЛ) 4710 180 мл №1
Колопласт
527,00 грн
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Львів, вул. Миколайчука, 9
872.9 км
ОЧИЩУВАЧ COMFEEL® (КОМФІЛ) 4710 180 мл №1
Колопласт
515,60 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Зелена, 7/7
873.6 км
ОЧИЩУВАЧ COMFEEL® (КОМФІЛ) 4710 180 мл №1
Колопласт
503,56 грн
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