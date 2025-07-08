Комфіл клінсер очищувач для шкіри (Comfeel cleanser for skin)
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеках у Дніпро
Аптека24
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Первозванівська, 3-Б
6.1 км
ОЧИЩУВАЧ COMFEEL® (КОМФІЛ) 4710 180 мл №1
Колопласт
В містах поряд
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
64.6 км
ОЧИЩУВАЧ COMFEEL® (КОМФІЛ) 4710 180 мл №1
Колопласт
545,00
Економія при броні: -63,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Павлоград, вул. Західнодонбаська, 3-А
71.5 км
ОЧИЩУВАЧ COMFEEL® (КОМФІЛ) 4710 180 мл №1
Колопласт
602,28
Економія при броні: -39,11 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
77.6 км
ОЧИЩУВАЧ COMFEEL® (КОМФІЛ) 4710 180 мл №1
Колопласт
536,00
Економія при броні: -54,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 54
128.5 км
ОЧИЩУВАЧ COMFEEL® (КОМФІЛ) 4710 180 мл №1
Колопласт
499,00
Економія при броні: -44,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 335
235.7 км
ОЧИЩУВАЧ COMFEEL® (КОМФІЛ) 4710 180 мл №1
Колопласт
598,27
Економія при броні: -35,20 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бориспіль, вул. Головатого, 20
359.3 км
ОЧИЩУВАЧ COMFEEL® (КОМФІЛ) 4710 180 мл №1
Колопласт
508,00
Економія при броні: -32,00 грн
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бровари, вул. Чорних Запорожців, 54
377.7 км
ОЧИЩУВАЧ COMFEEL® (КОМФІЛ) 4710 180 мл №1
Колопласт
508,00
Економія при броні: -32,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 24/1
379.2 км
ОЧИЩУВАЧ COMFEEL® (КОМФІЛ) 4710 180 мл №1
Колопласт
530,00
Економія при броні: -54,00 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ялтинська / Литвинського, 24/23
380.1 км
ОЧИЩУВАЧ COMFEEL® (КОМФІЛ) 4710 180 мл №1
Колопласт
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Княжий Затон, 4
380.4 км
ОЧИЩУВАЧ COMFEEL® (КОМФІЛ) 4710 180 мл №1
Колопласт
530,00
Економія при броні: -63,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 43-В
395.2 км
ОЧИЩУВАЧ COMFEEL® (КОМФІЛ) 4710 180 мл №1
Колопласт
530,00
Економія при броні: -54,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вишгород, вул. Шкільна, 73-Г
399.8 км
ОЧИЩУВАЧ COMFEEL® (КОМФІЛ) 4710 180 мл №1
Колопласт
508,00
Економія при броні: -32,00 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Рівне, вул. Полуботка Гетьмана, 8
672.7 км
ОЧИЩУВАЧ COMFEEL® (КОМФІЛ) 4710 180 мл №1
Колопласт
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Тернопіль, вул. Хмельницького Богдана, 11
693.0 км
ОЧИЩУВАЧ COMFEEL® (КОМФІЛ) 4710 180 мл №1
Колопласт
Аптека24
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Львів, вул. Зубрівська, 38
806.2 км
ОЧИЩУВАЧ COMFEEL® (КОМФІЛ) 4710 180 мл №1
Колопласт
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Зелена, 7/7
808.4 км
ОЧИЩУВАЧ COMFEEL® (КОМФІЛ) 4710 180 мл №1
Колопласт
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Миколайчука, 9
808.6 км
ОЧИЩУВАЧ COMFEEL® (КОМФІЛ) 4710 180 мл №1
Колопласт
Астарта
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Харків, вул. Шарикова, 37
194.7 км
ОЧИЩУВАЧ COMFEEL® (КОМФІЛ) 4710 180 мл №1
Колопласт