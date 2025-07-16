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Кондиціонер для волосся експрес-зволоження (Express moisturizing hair conditioner)
Кондиціонер для волосся експрес-зволоження (Express moisturizing hair conditioner)
Харків
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Доступно в 44 аптеках у Харків
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
BABARIA Кондиціонер для волосся експрес-зволоження 200 мл №1
ФАРМВЕЙ ТРЕЙДІНГ
314,10
грн
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Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
BABARIA Кондиціонер для волосся експрес-зволоження 200 мл №1
ФАРМВЕЙ ТРЕЙДІНГ
312,70
грн
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Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Сумська, 6
1.1 км
BABARIA Кондиціонер для волосся експрес-зволоження 200 мл №1
ФАРМВЕЙ ТРЕЙДІНГ
398,00
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
BABARIA Кондиціонер для волосся експрес-зволоження 200 мл №1
ФАРМВЕЙ ТРЕЙДІНГ
378,50
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
1.2 км
BABARIA Кондиціонер для волосся експрес-зволоження 200 мл №1
ФАРМВЕЙ ТРЕЙДІНГ
313,90
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Цілодобово
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
BABARIA Кондиціонер для волосся експрес-зволоження 200 мл №1
ФАРМВЕЙ ТРЕЙДІНГ
378,70
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
BABARIA Кондиціонер для волосся експрес-зволоження 200 мл №1
ФАРМВЕЙ ТРЕЙДІНГ
376,40
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
BABARIA Кондиціонер для волосся експрес-зволоження 200 мл №1
ФАРМВЕЙ ТРЕЙДІНГ
376,50
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Свободи, 8
2.0 км
BABARIA Кондиціонер для волосся експрес-зволоження 200 мл №1
ФАРМВЕЙ ТРЕЙДІНГ
330,40
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 96
2.1 км
BABARIA Кондиціонер для волосся експрес-зволоження 200 мл №1
ФАРМВЕЙ ТРЕЙДІНГ
379,90
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сумська, 110
2.2 км
BABARIA Кондиціонер для волосся експрес-зволоження 200 мл №1
ФАРМВЕЙ ТРЕЙДІНГ
313,60
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 72
2.2 км
BABARIA Кондиціонер для волосся експрес-зволоження 200 мл №1
ФАРМВЕЙ ТРЕЙДІНГ
386,40
грн
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Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сумська, 73
2.2 км
BABARIA Кондиціонер для волосся експрес-зволоження 200 мл №1
ФАРМВЕЙ ТРЕЙДІНГ
398,00
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Котляра Євгена, 7
3.0 км
BABARIA Кондиціонер для волосся експрес-зволоження 200 мл №1
ФАРМВЕЙ ТРЕЙДІНГ
377,90
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Науки, 9
3.0 км
BABARIA Кондиціонер для волосся експрес-зволоження 200 мл №1
ФАРМВЕЙ ТРЕЙДІНГ
388,30
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Павлова Академіка, 44-Б
3.1 км
BABARIA Кондиціонер для волосся експрес-зволоження 200 мл №1
ФАРМВЕЙ ТРЕЙДІНГ
379,90
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Космічна, 25
3.3 км
BABARIA Кондиціонер для волосся експрес-зволоження 200 мл №1
ФАРМВЕЙ ТРЕЙДІНГ
350,60
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 136
4.3 км
BABARIA Кондиціонер для волосся експрес-зволоження 200 мл №1
ФАРМВЕЙ ТРЕЙДІНГ
333,30
грн
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Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 153
4.7 км
BABARIA Кондиціонер для волосся експрес-зволоження 200 мл №1
ФАРМВЕЙ ТРЕЙДІНГ
333,10
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 153
4.8 км
BABARIA Кондиціонер для волосся експрес-зволоження 200 мл №1
ФАРМВЕЙ ТРЕЙДІНГ
350,40
грн
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