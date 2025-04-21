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Ац-Хелп (Ac-Help)
Ац-Хелп (Ac-Help)
Вінниця
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Аптека оптових цін
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Зачиняється о 23:00
Немирів, вул. Євдокименка, 22
38.9 км
Ац-Хелп таблетки шипучі 600 мг туба №10
INPHARMA Trading SIA
246,44
грн
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D.s.
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Зачиняється о 20:00
Летичів, вул. Героїв Крут, 1
65.4 км
Ац-Хелп таблетки шипучі 600 мг туба №10
INPHARMA Trading SIA
230,95
грн
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D.s.
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Зачиняється о 19:00
Деражня, вул. Миру, 49
77.3 км
Ац-Хелп таблетки шипучі 600 мг туба №10
INPHARMA Trading SIA
280,50
грн
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D.s.
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Зачиняється о 23:00
Деражня, вул. Подільська, 1
77.9 км
Ац-Хелп таблетки шипучі 600 мг туба №10
INPHARMA Trading SIA
280,46
грн
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Народна аптека
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Зачиняється о 19:00
Монастирище, вул. Миру, 20
99.7 км
Ац-Хелп таблетки шипучі 600 мг туба №10
INPHARMA Trading SIA
360,00
грн
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D.s.
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Зачиняється о 20:00
Хмельницький, вул. Героя України Васильєва Дмитра, 3
106.0 км
Ац-Хелп таблетки шипучі 600 мг туба №10
INPHARMA Trading SIA
280,50
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Довженка Олександра, 7/1
106.2 км
Ац-Хелп таблетки шипучі 600 мг туба №10
INPHARMA Trading SIA
245,95
грн
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Зачиняється о 20:00
Хмельницький, вул. Трудова, 11/3
109.0 км
Ац-Хелп таблетки шипучі 600 мг туба №10
INPHARMA Trading SIA
280,46
грн
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D.s.
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Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Шевченка Тараса, 97
109.2 км
Ац-Хелп таблетки шипучі 600 мг туба №10
INPHARMA Trading SIA
263,59
грн
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Зачиняється о 20:00
Хмельницький, вул. Шевченка Тараса, 62
109.3 км
Ац-Хелп таблетки шипучі 600 мг туба №10
INPHARMA Trading SIA
280,46
грн
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D.s.
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Зачиняється о 20:00
Хмельницький, шосе Старокостянтинівське, 5/3
109.4 км
Ац-Хелп таблетки шипучі 600 мг туба №10
INPHARMA Trading SIA
251,60
грн
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D.s.
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Зачиняється о 20:00
Хмельницький, просп. Миру, 88
109.5 км
Ац-Хелп таблетки шипучі 600 мг туба №10
INPHARMA Trading SIA
280,46
грн
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D.s.
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Зачиняється о 18:00
Старокостянтинів, вул. Захисників України, 47
110.1 км
Ац-Хелп таблетки шипучі 600 мг туба №10
INPHARMA Trading SIA
280,46
грн
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D.s.
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Зачиняється о 20:00
Хмельницький, вул. Залізняка, 8/3
110.4 км
Ац-Хелп таблетки шипучі 600 мг туба №10
INPHARMA Trading SIA
280,50
грн
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D.s.
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Зачиняється о 20:00
Хмельницький, просп. Миру, 69
110.4 км
Ац-Хелп таблетки шипучі 600 мг туба №10
INPHARMA Trading SIA
280,50
грн
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D.s.
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Зачиняється о 20:00
Хмельницький, вул. Панаса Мирного, 37/2
110.5 км
Ац-Хелп таблетки шипучі 600 мг туба №10
INPHARMA Trading SIA
280,50
грн
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Аптека 9-1-1
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Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Озерна, 4
111.0 км
Ац-Хелп таблетки шипучі 600 мг туба №10
INPHARMA Trading SIA
244,74
грн
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D.s.
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Зачиняється о 20:00
Хмельницький, вул. Зарічанська, 11-А
111.2 км
Ац-Хелп таблетки шипучі 600 мг туба №10
INPHARMA Trading SIA
280,46
грн
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D.s.
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Зачиняється о 19:00
Хмельницький, вул. Подільська, 75
111.4 км
Ац-Хелп таблетки шипучі 600 мг туба №10
INPHARMA Trading SIA
230,95
грн
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D.s.
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Зачиняється о 20:00
Хмельницький, вул. Проскурівська, 18
111.5 км
Ац-Хелп таблетки шипучі 600 мг туба №10
INPHARMA Trading SIA
280,46
грн
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