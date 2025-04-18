Харків (адресу не вказано)
Доступно в 7 аптеках у Харків
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
0.9 км
Ац-Хелп таблетки шипучі 600 мг туба №10
INPHARMA Trading SIA
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
1.1 км
Ац-Хелп таблетки шипучі 600 мг туба №10
INPHARMA Trading SIA
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Свободи, 8
2.0 км
Ац-Хелп таблетки шипучі 600 мг туба №10
INPHARMA Trading SIA
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, перех. Культури / Данилевського, 7/6
2.3 км
Ац-Хелп таблетки шипучі 600 мг туба №10
INPHARMA Trading SIA
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Харків, вул. Мироносицька, 97
2.5 км
Ац-Хелп таблетки шипучі 600 мг туба №10
INPHARMA Trading SIA
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Тракторобудівників, 108
6.8 км
Ац-Хелп таблетки шипучі 600 мг туба №10
INPHARMA Trading SIA
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Грищенка, 8
10.2 км
Ац-Хелп таблетки шипучі 600 мг туба №10
INPHARMA Trading SIA
В містах поряд
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Покотилівка, вул. Сковороди, 51
9.6 км
Ац-Хелп таблетки шипучі 600 мг туба №10
INPHARMA Trading SIA
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Покотилівка, вул. Незалежності, 58
10.4 км
Ац-Хелп таблетки шипучі 600 мг туба №10
INPHARMA Trading SIA
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Пісочин, в'їзд Набережний, 11
11.4 км
Ац-Хелп таблетки шипучі 600 мг туба №10
INPHARMA Trading SIA
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 16:00
Черкаська Лозова, вул. Кооперативна, 1-Б
12.6 км
Ац-Хелп таблетки шипучі 600 мг туба №10
INPHARMA Trading SIA
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Солоницівка, вул. Слобожанська, 14
13.0 км
Ац-Хелп таблетки шипучі 600 мг туба №10
INPHARMA Trading SIA
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дергачі, вул. Сумський Шлях, 163-Г
14.0 км
Ац-Хелп таблетки шипучі 600 мг туба №10
INPHARMA Trading SIA
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Докучаєвське, вул. Навчальне містечко ХДАУ, 11
18.2 км
Ац-Хелп таблетки шипучі 600 мг туба №10
INPHARMA Trading SIA
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Васищеве, вул. Орєшкова, 49-А
19.1 км
Ац-Хелп таблетки шипучі 600 мг туба №10
INPHARMA Trading SIA
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Буди, вул. Залізнична, 18
19.6 км
Ац-Хелп таблетки шипучі 600 мг туба №10
INPHARMA Trading SIA
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Люботин, вул. Слобожанська, 9/2
23.6 км
Ац-Хелп таблетки шипучі 600 мг туба №10
INPHARMA Trading SIA
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Зміїв, вул. Залізнична, 115-А
33.0 км
Ац-Хелп таблетки шипучі 600 мг туба №10
INPHARMA Trading SIA
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Зміїв, вул. Адміністративна, 3-А
35.6 км
Ац-Хелп таблетки шипучі 600 мг туба №10
INPHARMA Trading SIA
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чугуїв, вул. Торгова, 3-А
36.0 км
Ац-Хелп таблетки шипучі 600 мг туба №10
INPHARMA Trading SIA