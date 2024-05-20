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Аброл® розчин для інгаляцій і перорального застосування 15 мг/2 мл флакон 100 мл з шприцом-дозатором 5 мл, №1 - Запоріжжя (662543) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 71 аптеці
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється за 02 хв
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
Всього: упаковка (18)
Наявність на 2024-05-22 - 16:00
137,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
Всього: упаковка (2)
169,00
Економія: -45,00 грн
124,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (1)
152,93
Економія: -30,86 грн
122,07 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: упаковка (1)
144,11
Економія: -20,94 грн
123,17 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
Всього: упаковка (1)
156,99
Економія: -27,69 грн
129,30 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (18)
Наявність на 2024-05-22 - 18:00
137,00 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
Всього: упаковка (18)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
137,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 148
Всього: упаковка (1)
165,90
Економія: -35,30 грн
130,60 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (3)
150,50
Економія: -21,20 грн
129,30 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (18)
Наявність на 2024-05-22 - 14:00
137,00 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
Всього: упаковка (1)
134,37 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Рекордна, 32
Всього: упаковка (18)
Наявність на 2024-05-22 - 16:00
137,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: упаковка (18)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
137,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: упаковка (1)
143,82
Економія: -20,50 грн
123,32 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 119
Всього: упаковка (1)
157,20
Економія: -26,60 грн
130,60 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
Всього: упаковка (18)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
137,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (18)
Наявність на 2024-05-22 - 17:00
137,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
Всього: упаковка (1)
138,38
Економія: -6,74 грн
131,64 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (18)
Наявність на 2024-05-22 - 17:00
137,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 02 хв
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
Всього: упаковка (18)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
137,00 грн