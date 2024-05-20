Всі аптеки України
ATC-класифікаціяЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ КАШЛЮ ТА ЗАСТУДНИХ ЗАХВОРЮВАНЬВІДХАРКУВАЛЬНІ ЗАСОБИ, ЗА ВИКЛЮЧЕННЯМ КОМБІНОВАНИХ ПРЕПАРАТІВ, ЩО МІСТЯТЬ ПРОТИКАШЛЬОВІ ЗАСОБИМуколітичні засобиАмброксолАброл®Ціни в аптеках

Аброл® розчин для інгаляцій і перорального застосування 15 мг/2 мл флакон 100 мл з шприцом-дозатором 5 мл, №1 - Одеса (662543) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 48 аптеках
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 25 хв
Одеса, вул. Праведників миру, 23
Всього: упаковка (20)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
137,00 грн
Аптека шар@
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 25 хв
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
Всього: упаковка (20)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
137,00 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 25 хв
Одеса, вул. Садіковська, 25
Всього: упаковка (20)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
137,00 грн
Аптека ніжних цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 25 хв
Одеса, вул. Толстого Льва, 21
Всього: упаковка (20)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
137,00 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (20)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
137,00 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 25 хв
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (2)
154,99
Економія: -25,69 грн
129,30 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 25 хв
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
Всього: упаковка (20)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
137,00 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 25 хв
Одеса, вул. Степова, 28
Всього: упаковка (20)
Наявність на 2024-05-21 - 15:00
137,00 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 25 хв
Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 5
Всього: упаковка (1)
126,76 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 25 хв
Одеса, вул. Степова, 17
Всього: упаковка (1)
134,40 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 25 хв
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
Всього: упаковка (1)
148,73
Економія: -12,79 грн
135,94 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 25 хв
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 148
Всього: упаковка (1)
169,70
Економія: -39,10 грн
130,60 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 25 хв
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
Всього: упаковка (20)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
137,00 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 25 хв
Одеса, вул. Преображенська, 29
Всього: упаковка (1)
149,50
Економія: -20,20 грн
129,30 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 25 хв
Одеса, вул. Жуковського, 42/46
Всього: упаковка (20)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
137,00 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 25 хв
Одеса, вул. Болгарська, 40
Всього: упаковка (20)
Наявність на 2024-05-21 - 15:00
137,00 грн
Аптека шар@
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 25 хв
Одеса, вул. Преображенська, 62
Всього: упаковка (20)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
137,00 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 25 хв
Одеса, вул. Грецька, 45
Всього: упаковка (1)
149,50
Економія: -20,20 грн
129,30 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 25 хв
Одеса, вул. Болгарська, 42
Всього: упаковка (1)
133,90 грн
Аптека шар@
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 25 хв
Одеса, вул. Преображенська, 65
Всього: упаковка (20)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
137,00 грн