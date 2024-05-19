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Аброл® розчин для інгаляцій і перорального застосування 15 мг/2 мл флакон 100 мл з шприцом-дозатором 5 мл, №1 - Львів (662543) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 111 аптеці
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (67)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
137,00 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 28 хв
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (1)
135,45
Економія: -6,15 грн
129,30 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Словацького, 2
Всього: упаковка (1)
138,50 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 30
Всього: упаковка (1)
138,50 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (67)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
137,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (1)
165,50
Економія: -36,20 грн
129,30 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 28 хв
Львів, просп. Свободи, 33
Всього: упаковка (1)
138,50 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (67)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
137,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Свободи, 5
Всього: упаковка (1)
186,80
Економія: -56,20 грн
130,60 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (67)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
137,00 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Городоцька, 3
Всього: упаковка (1)
124,30 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 43 хв
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (1)
129,30 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (1)
170,99
Економія: -41,69 грн
129,30 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (1)
144,45
Економія: -15,15 грн
129,30 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Базарна, 11
Всього: упаковка (1)
138,50 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (67)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
137,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 28 хв
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: упаковка (1)
160,50
Економія: -31,20 грн
129,30 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
Всього: упаковка (1)
172,50
Економія: -43,20 грн
129,30 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (67)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
137,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
Всього: упаковка (1)
182,50
Економія: -53,20 грн
129,30 грн