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Аброл® сироп 30 мг/5 мл флакон 100 мл, №1 - Одеса (136598) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 202 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 25 хв
Одеса, вул. Воробйова Академіка, 5-Г
Всього: упаковка (1)
112,38 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 39/4
Всього: упаковка (1)
166,50
Економія: -51,90 грн
114,60 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 25 хв
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
Всього: упаковка (1)
113,87 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 25 хв
Одеса, вул. Праведників миру, 23
Всього: упаковка (2)
128,97
Економія: -9,38 грн
119,59 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 25 хв
Одеса, вул. Колонтаївська, 12
Всього: упаковка (1)
129,20 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 25 хв
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
Всього: упаковка (104)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
121,50 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 25 хв
Одеса, вул. Старопортофранківська, 67/69
Всього: упаковка (1)
117,30 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 25 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 25
Всього: упаковка (1)
94,05 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 25 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 29
Всього: упаковка (1)
130,18
Економія: -21,22 грн
108,96 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 25 хв
Одеса, вул. Садіковська, 25
Всього: упаковка (1)
149,99
Економія: -35,27 грн
114,72 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 25 хв
Одеса, вул. Пастера, 12
Всього: упаковка (1)
100,52 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 25 хв
Одеса, вул. Пастера, 14
Всього: упаковка (1)
119,20 грн
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється за 25 хв
Одеса, вул. Дворянська, 28
Всього: упаковка (2)
141,74
Економія: -19,12 грн
122,62 грн
Аптека ніжних цін
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Зачинено Відчиняється за 25 хв
Одеса, вул. Толстого Льва, 21
Всього: упаковка (3)
105,77
Економія: -3,77 грн
102,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (1)
134,98
Економія: -26,00 грн
108,98 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 25 хв
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (1)
136,99
Економія: -22,27 грн
114,72 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 25 хв
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
Всього: упаковка (1)
117,34
Економія: -5,44 грн
111,90 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 25 хв
Одеса, вул. Пастера, 36
Всього: упаковка (1)
114,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 25 хв
Одеса, вул. Степова, 28
Всього: упаковка (1)
107,23
Економія: -5,23 грн
102,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 25 хв
Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 5
Всього: упаковка (1)
112,38 грн