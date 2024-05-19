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Аброл® сироп 30 мг/5 мл флакон 100 мл, №1 - Львів (136598) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 196 аптеках
Аптека нц
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Відчинено Зачиняється за 28 хв
Львів, вул. Городоцька, 59
Всього: упаковка (2)
141,74
Економія: -19,13 грн
122,61 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (2)
112,38 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
105,55
Економія: -6,77 грн
98,78 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 28 хв
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (2)
131,50
Економія: -16,78 грн
114,72 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Словацького, 2
Всього: упаковка (1)
125,25 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Бандери Степана, 15
Всього: упаковка (1)
125,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (1)
112,38 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (2)
146,99
Економія: -32,27 грн
114,72 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (1)
145,99
Економія: -31,27 грн
114,72 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (179)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
121,50 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (1)
136,03
Економія: -27,59 грн
108,44 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 43 хв
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (2)
128,50
Економія: -13,78 грн
114,72 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (2)
150,50
Економія: -35,78 грн
114,72 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (2)
141,50
Економія: -26,78 грн
114,72 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (2)
158,50
Економія: -43,78 грн
114,72 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
Всього: упаковка (1)
112,38 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (2)
129,50
Економія: -14,78 грн
114,72 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 28 хв
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: упаковка (2)
141,50
Економія: -26,78 грн
114,72 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
Всього: упаковка (1)
145,99
Економія: -31,27 грн
114,72 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (179)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
121,50 грн