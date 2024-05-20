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Аброл® сироп 15 мг/5 мл флакон 100 мл, №1 - Запоріжжя (136597) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 174 аптеках
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється за 02 хв
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
Всього: упаковка (1)
116,00
Економія: -36,00 грн
80,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
Всього: упаковка (1)
78,83 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (2)
87,89
Економія: -13,86 грн
74,03 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: упаковка (1)
82,01
Економія: -4,11 грн
77,90 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Гагаріна, 4
Всього: упаковка (1)
90,40 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
Всього: упаковка (2)
107,50
Економія: -20,52 грн
86,98 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (2)
105,00
Економія: -25,00 грн
80,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Українська, 42
Всього: упаковка (2)
85,18 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
Всього: упаковка (1)
105,00
Економія: -25,00 грн
80,00 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (8)
100,50
Економія: -13,52 грн
86,98 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
Всього: упаковка (1)
84,42 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (1)
98,82
Економія: -15,29 грн
83,53 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (1)
88,92 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
Всього: упаковка (3)
75,61 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Рекордна, 32
Всього: упаковка (1)
105,00
Економія: -25,00 грн
80,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: упаковка (1)
88,98
Економія: -9,67 грн
79,31 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: упаковка (1)
97,33
Економія: -18,79 грн
78,54 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 87-В
Всього: упаковка (1)
81,75 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (1)
110,61
Економія: -16,89 грн
93,72 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 02 хв
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
Всього: упаковка (2)
81,21
Економія: -4,21 грн
77,00 грн