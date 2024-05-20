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Аброл® сироп 15 мг/5 мл флакон 100 мл, №1 - Одеса (136597) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 190 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 25 хв
Одеса, вул. Воробйова Академіка, 5-Г
Всього: упаковка (1)
85,20 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 25 хв
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
Всього: упаковка (1)
85,07 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 25 хв
Одеса, вул. Праведників миру, 23
Всього: упаковка (1)
79,34
Економія: -5,76 грн
73,58 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Балківська, 30-Б
Всього: упаковка (2)
106,00 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 25 хв
Одеса, вул. Колонтаївська, 12
Всього: упаковка (1)
89,30 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 25 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 25
Всього: упаковка (1)
75,60 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 25 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 29
Всього: упаковка (1)
96,39
Економія: -17,65 грн
78,74 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 25 хв
Одеса, вул. Садіковська, 25
Всього: упаковка (1)
119,99
Економія: -33,01 грн
86,98 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 25 хв
Одеса, вул. Пастера, 12
Всього: упаковка (1)
85,33 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 25 хв
Одеса, вул. Пастера, 14
Всього: упаковка (1)
71,33 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 25 хв
Одеса, вул. Михайлівська, 8/4
Всього: упаковка (1)
87,60 грн
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється за 25 хв
Одеса, вул. Дворянська, 28
Всього: упаковка (1)
90,18
Економія: -11,36 грн
78,82 грн
Аптека ніжних цін
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Зачинено Відчиняється за 25 хв
Одеса, вул. Толстого Льва, 21
Всього: упаковка (1)
79,85
Економія: -2,85 грн
77,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (1)
99,49
Економія: -21,72 грн
77,77 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 25 хв
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
Всього: упаковка (1)
89,03
Економія: -4,13 грн
84,90 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 25 хв
Одеса, вул. Пастера, 36
Всього: упаковка (1)
89,30 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 25 хв
Одеса, вул. Степова, 28
Всього: упаковка (1)
97,67
Економія: -10,15 грн
87,52 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 25 хв
Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 5
Всього: упаковка (1)
85,20 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 25 хв
Одеса, вул. Степова, 17
Всього: упаковка (1)
90,40 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 25 хв
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
Всього: упаковка (1)
101,66
Економія: -6,65 грн
95,01 грн