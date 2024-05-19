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Аброл® сироп 15 мг/5 мл флакон 100 мл, №1 - Львів (136597) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 215 аптеках
Аптека нц
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Відчинено Зачиняється за 28 хв
Львів, вул. Городоцька, 59
Всього: упаковка (1)
90,18
Економія: -11,37 грн
78,81 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
85,28 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 28 хв
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (2)
100,50
Економія: -13,52 грн
86,98 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Словацького, 2
Всього: упаковка (1)
99,10 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (1)
71,30 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (1)
111,99
Економія: -25,01 грн
86,98 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (2)
108,99
Економія: -22,01 грн
86,98 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 28 хв
Львів, просп. Свободи, 33
Всього: упаковка (1)
99,10 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Свободи, 5
Всього: упаковка (1)
126,30
Економія: -39,30 грн
87,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (1)
101,49
Економія: -24,35 грн
77,14 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 43 хв
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (1)
97,50
Економія: -10,52 грн
86,98 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (1)
114,99
Економія: -28,01 грн
86,98 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (1)
104,50
Економія: -17,52 грн
86,98 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Базарна, 11
Всього: упаковка (1)
99,10 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (2)
122,50
Економія: -35,52 грн
86,98 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
Всього: упаковка (1)
70,99 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Київська, 9
Всього: упаковка (1)
72,25 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (2)
100,99
Економія: -14,01 грн
86,98 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
Всього: упаковка (1)
111,99
Економія: -25,01 грн
86,98 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (1)
82,49
Економія: -11,27 грн
71,22 грн