Зест сліп ретард (Zest sleep retard)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 30 аптеках у Чернігів
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Чернігів, просп. Миру, 49
0.2 км
ЗЕСТ СЛІП РЕТАРД таблетки ретард №30
Delta Medical Promotions AG
475,11
Економія при броні: -14,25 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
ЗЕСТ СЛІП РЕТАРД таблетки ретард №30
Delta Medical Promotions AG
459,80
Економія при броні: -90,54 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.4 км
ЗЕСТ СЛІП РЕТАРД таблетки ретард №30
Delta Medical Promotions AG
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
ЗЕСТ СЛІП РЕТАРД таблетки ретард №30
Delta Medical Promotions AG
461,15
Економія при броні: -30,14 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 28
0.4 км
ЗЕСТ СЛІП РЕТАРД таблетки ретард №30
Delta Medical Promotions AG
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
ЗЕСТ СЛІП РЕТАРД таблетки ретард №30
Delta Medical Promotions AG
454,61
Економія при броні: -85,35 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
ЗЕСТ СЛІП РЕТАРД таблетки ретард №30
Delta Medical Promotions AG
447,25
Економія при броні: -78,41 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
ЗЕСТ СЛІП РЕТАРД таблетки ретард №30
Delta Medical Promotions AG
459,24
Економія при броні: -26,79 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
ЗЕСТ СЛІП РЕТАРД таблетки ретард №30
Delta Medical Promotions AG
450,54
Економія при броні: -19,10 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Чорновола В'ячеслава, 11
0.8 км
ЗЕСТ СЛІП РЕТАРД таблетки ретард №30
Delta Medical Promotions AG
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 89
0.8 км
ЗЕСТ СЛІП РЕТАРД таблетки ретард №30
Delta Medical Promotions AG
460,72
Економія при броні: -28,16 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Чорновола В'ячеслава, 15-А
0.9 км
ЗЕСТ СЛІП РЕТАРД таблетки ретард №30
Delta Medical Promotions AG
448,33
Економія при броні: -95,99 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 54
1.1 км
ЗЕСТ СЛІП РЕТАРД таблетки ретард №30
Delta Medical Promotions AG
459,50
Економія при броні: -26,82 грн
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернігів, вул. Шевченка, 27
1.2 км
ЗЕСТ СЛІП РЕТАРД таблетки ретард №30
Delta Medical Promotions AG
450,80
Економія при броні: -78,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернігів, просп. Перемоги, 18
1.6 км
ЗЕСТ СЛІП РЕТАРД таблетки ретард №30
Delta Medical Promotions AG
449,63
Економія при броні: -18,58 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернігів, вул. Шевченка, 22
1.6 км
ЗЕСТ СЛІП РЕТАРД таблетки ретард №30
Delta Medical Promotions AG
460,41
Економія при броні: -29,34 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 13
1.7 км
ЗЕСТ СЛІП РЕТАРД таблетки ретард №30
Delta Medical Promotions AG
453,78
Економія при броні: -22,31 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Льотна, 25-Б
2.4 км
ЗЕСТ СЛІП РЕТАРД таблетки ретард №30
Delta Medical Promotions AG
461,71
Економія при броні: -30,58 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Текстильників, 15
2.7 км
ЗЕСТ СЛІП РЕТАРД таблетки ретард №30
Delta Medical Promotions AG
452,79
Економія при броні: -21,75 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Чернігів, просп. Грушевського Михайла, 167
2.7 км
ЗЕСТ СЛІП РЕТАРД таблетки ретард №30
Delta Medical Promotions AG
459,76
Економія при броні: -28,42 грн