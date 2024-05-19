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Афосил® капсули, №30 - Харків (798779) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 62 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (14)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
578,20 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (14)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
578,20 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (14)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
578,20 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (14)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
578,20 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
Всього: упаковка (1), капсули (1)
648,42 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: упаковка (14)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
578,20 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (1)
615,01 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 26
Всього: упаковка (1)
610,99
Економія: -65,53 грн
545,46 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Сумська, 41/2
Всього: упаковка (1)
575,08 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (2)
593,52 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (1), капсули (1)
645,00
Економія: -87,83 грн
557,17 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
Всього: упаковка (14)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
578,20 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 71
Всього: упаковка (1)
588,84
Економія: -51,07 грн
537,77 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 69
Всього: упаковка (1)
509,35 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 82
Всього: упаковка (14)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
578,20 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 84
Всього: упаковка (1)
509,35 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Данилевського, 6
Всього: упаковка (1)
617,06
Економія: -56,71 грн
560,35 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
Всього: упаковка (14)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
578,20 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 9
Всього: упаковка (1)
597,91 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Котляра Євгена, 3-А
Всього: упаковка (14)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
578,20 грн