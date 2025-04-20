Калію хлорид К енд Здоров'я (Kalii chloride K & Zdorovye)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 8 аптеках у Запоріжжя
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Калію хлорид К & Здоров'я таблетки 500 мг №60
Красота та Здоров'я
92,00
Економія при броні: -12,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
3.4 км
Калію хлорид К & Здоров'я таблетки 500 мг №60
Красота та Здоров'я
88,00
Економія при броні: -4,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Магістральна, 70-А
4.3 км
Калію хлорид К & Здоров'я таблетки 500 мг №60
Красота та Здоров'я
94,00
Економія при броні: -10,00 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
4.8 км
Калію хлорид К & Здоров'я таблетки 500 мг №60
Красота та Здоров'я
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
8.2 км
Калію хлорид К & Здоров'я таблетки 500 мг №60
Красота та Здоров'я
92,00
Економія при броні: -12,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
8.8 км
Калію хлорид К & Здоров'я таблетки 500 мг №60
Красота та Здоров'я
88,00
Економія при броні: -4,00 грн
В містах поряд
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Вільнянськ, вул. Соборна, 6-А
22.2 км
Калію хлорид К & Здоров'я таблетки 500 мг №60
Красота та Здоров'я
88,00
Економія при броні: -8,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 12
68.8 км
Калію хлорид К & Здоров'я таблетки 500 мг №60
Красота та Здоров'я
58,70
Економія при броні: -10,00 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
69.2 км
Калію хлорид К & Здоров'я таблетки 500 мг №60
Красота та Здоров'я
114,30
Економія при броні: -16,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111-К
72.0 км
Калію хлорид К & Здоров'я таблетки 500 мг №60
Красота та Здоров'я
114,30
Економія при броні: -16,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Покров, вул. Центральна, 28
82.2 км
Калію хлорид К & Здоров'я таблетки 500 мг №60
Красота та Здоров'я
117,40
Економія при броні: -20,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кам'янське, просп. Свободи, 32-Г
84.5 км
Калію хлорид К & Здоров'я таблетки 500 мг №60
Красота та Здоров'я
114,30
Економія при броні: -16,90 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
94.0 км
Калію хлорид К & Здоров'я таблетки 500 мг №60
Красота та Здоров'я
90,00
Економія при броні: -11,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кам'янське, просп. Нескорених, 59-М
94.4 км
Калію хлорид К & Здоров'я таблетки 500 мг №60
Красота та Здоров'я
114,30
Економія при броні: -16,90 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Володимира Великого, 1
131.9 км
Калію хлорид К & Здоров'я таблетки 500 мг №60
Красота та Здоров'я
114,30
Економія при броні: -16,90 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
132.4 км
Калію хлорид К & Здоров'я таблетки 500 мг №60
Красота та Здоров'я
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Жовті Води, вул. Героїв України, 20
135.3 км
Калію хлорид К & Здоров'я таблетки 500 мг №60
Красота та Здоров'я
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Жовті Води, вул. Героїв Чорнобиля, 35-Б
136.4 км
Калію хлорид К & Здоров'я таблетки 500 мг №60
Красота та Здоров'я
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 7
136.4 км
Калію хлорид К & Здоров'я таблетки 500 мг №60
Красота та Здоров'я
90,00
Економія при броні: -11,00 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Лозова, м-н 2-й, 16-А
141.0 км
Калію хлорид К & Здоров'я таблетки 500 мг №60
Красота та Здоров'я