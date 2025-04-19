Калію хлорид К енд Здоров'я (Kalii chloride K & Zdorovye)
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 8 аптеках у Одеса
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 30 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 79
3.4 км
Калію хлорид К & Здоров'я таблетки 500 мг №60
Красота та Здоров'я
117,40
Економія при броні: -16,30 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Преображенська, 42
3.4 км
Калію хлорид К & Здоров'я таблетки 500 мг №60
Красота та Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 30 хв
Одеса, вул. Преображенська, 82
3.6 км
Калію хлорид К & Здоров'я таблетки 500 мг №60
Красота та Здоров'я
117,00
Економія при броні: -15,90 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється за 30 хв
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
4.2 км
Калію хлорид К & Здоров'я таблетки 500 мг №60
Красота та Здоров'я
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, дорога Фонтанська, 58/1
9.3 км
Калію хлорид К & Здоров'я таблетки 500 мг №60
Красота та Здоров'я
96,20
Економія при броні: -2,89 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 30 хв
Одеса, вул. Корольова Академіка, 92/1
10.7 км
Калію хлорид К & Здоров'я таблетки 500 мг №60
Красота та Здоров'я
114,30
Економія при броні: -13,20 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Палія Семена, 93-А
13.0 км
Калію хлорид К & Здоров'я таблетки 500 мг №60
Красота та Здоров'я
96,17
Економія при броні: -2,89 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється за 30 хв
Одеса, просп. Князя Великого Володимира, 139-Б
14.1 км
Калію хлорид К & Здоров'я таблетки 500 мг №60
Красота та Здоров'я
117,40
Економія при броні: -16,30 грн
В містах поряд
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 30 хв
Коблеве, вул. Одеська, 2/3
44.5 км
Калію хлорид К & Здоров'я таблетки 500 мг №60
Красота та Здоров'я
114,30
Економія при броні: -14,20 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вознесенськ, вул. Центральна, 6/1
129.5 км
Калію хлорид К & Здоров'я таблетки 500 мг №60
Красота та Здоров'я
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 23
153.5 км
Калію хлорид К & Здоров'я таблетки 500 мг №60
Красота та Здоров'я
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється за 30 хв
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 35
153.6 км
Калію хлорид К & Здоров'я таблетки 500 мг №60
Красота та Здоров'я
96,20
Економія при броні: -2,89 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 30 хв
Новоукраїнка, вул. Соборна, 80
212.7 км
Калію хлорид К & Здоров'я таблетки 500 мг №60
Красота та Здоров'я
117,00
Економія при броні: -2,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кропивницький, вул. Незалежності, 9
251.2 км
Калію хлорид К & Здоров'я таблетки 500 мг №60
Красота та Здоров'я
116,60
Економія при броні: -15,50 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється за 30 хв
Кропивницький, вул. Каденюка Леоніда, 11-Б
251.6 км
Калію хлорид К & Здоров'я таблетки 500 мг №60
Красота та Здоров'я
58,25
Економія при броні: -7,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 30 хв
Кропивницький, вул. Яновського, 112
252.4 км
Калію хлорид К & Здоров'я таблетки 500 мг №60
Красота та Здоров'я
116,50
Економія при броні: -15,40 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється за 30 хв
Кропивницький, вул. Пашутінська, 75
253.9 км
Калію хлорид К & Здоров'я таблетки 500 мг №60
Красота та Здоров'я
117,00
Економія при броні: -15,90 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 30 хв
Кропивницький, вул. Преображенська, 4-А
254.0 км
Калію хлорид К & Здоров'я таблетки 500 мг №60
Красота та Здоров'я
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Умань, вул. Небесної Сотні, 5
254.2 км
Калію хлорид К & Здоров'я таблетки 500 мг №60
Красота та Здоров'я
117,00
Економія при броні: -15,90 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється за 30 хв
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
254.7 км
Калію хлорид К & Здоров'я таблетки 500 мг №60
Красота та Здоров'я