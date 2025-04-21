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Калію хлорид К енд Здоров'я (Kalii chloride K & Zdorovye)
Калію хлорид К енд Здоров'я (Kalii chloride K & Zdorovye)
Миколаїв
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Зачиняється о 20:00
Коблеве, вул. Одеська, 2/3
66.1 км
Калію хлорид К & Здоров'я таблетки 500 мг №60
Красота та Здоров'я
114,30
Економія при броні:
-19,90 грн
94,40
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вознесенськ, вул. Центральна, 6/1
85.1 км
Калію хлорид К & Здоров'я таблетки 500 мг №60
Красота та Здоров'я
89,16
грн
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Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Князя Великого Володимира, 139-Б
98.3 км
Калію хлорид К & Здоров'я таблетки 500 мг №60
Красота та Здоров'я
117,40
Економія при броні:
-23,00 грн
94,40
грн
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Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Палія Семена, 93-А
98.7 км
Калію хлорид К & Здоров'я таблетки 500 мг №60
Красота та Здоров'я
96,17
Економія при броні:
-2,89 грн
93,28
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Преображенська, 42
107.7 км
Калію хлорид К & Здоров'я таблетки 500 мг №60
Красота та Здоров'я
105,22
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Ніжинська, 79
107.9 км
Калію хлорид К & Здоров'я таблетки 500 мг №60
Красота та Здоров'я
117,40
Економія при броні:
-23,00 грн
94,40
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
108.0 км
Калію хлорид К & Здоров'я таблетки 500 мг №60
Красота та Здоров'я
104,97
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Преображенська, 82
108.2 км
Калію хлорид К & Здоров'я таблетки 500 мг №60
Красота та Здоров'я
117,00
Економія при броні:
-22,60 грн
94,40
грн
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Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Одеса, дорога Фонтанська, 58/1
110.1 км
Калію хлорид К & Здоров'я таблетки 500 мг №60
Красота та Здоров'я
96,20
Економія при броні:
-2,89 грн
93,31
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 92/1
113.4 км
Калію хлорид К & Здоров'я таблетки 500 мг №60
Красота та Здоров'я
114,30
Економія при броні:
-19,90 грн
94,40
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 23
116.2 км
Калію хлорид К & Здоров'я таблетки 500 мг №60
Красота та Здоров'я
91,16
грн
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Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 35
116.5 км
Калію хлорид К & Здоров'я таблетки 500 мг №60
Красота та Здоров'я
96,20
Економія при броні:
-2,89 грн
93,31
грн
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Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 7
149.1 км
Калію хлорид К & Здоров'я таблетки 500 мг №60
Красота та Здоров'я
90,00
Економія при броні:
-11,00 грн
79,00
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
151.1 км
Калію хлорид К & Здоров'я таблетки 500 мг №60
Красота та Здоров'я
101,06
грн
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Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Володимира Великого, 1
154.5 км
Калію хлорид К & Здоров'я таблетки 500 мг №60
Красота та Здоров'я
114,30
Економія при броні:
-19,90 грн
94,40
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Новоукраїнка, вул. Соборна, 80
157.0 км
Калію хлорид К & Здоров'я таблетки 500 мг №60
Красота та Здоров'я
117,00
Економія при броні:
-10,30 грн
106,70
грн
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Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кропивницький, вул. Каденюка Леоніда, 11-Б
174.7 км
Калію хлорид К & Здоров'я таблетки 500 мг №60
Красота та Здоров'я
58,25
Економія при броні:
-9,00 грн
49,25
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Яновського, 112
175.0 км
Калію хлорид К & Здоров'я таблетки 500 мг №60
Красота та Здоров'я
116,50
Економія при броні:
-18,00 грн
98,50
грн
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Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Кропивницький, вул. Пашутінська, 75
175.9 км
Калію хлорид К & Здоров'я таблетки 500 мг №60
Красота та Здоров'я
117,00
Економія при броні:
-18,50 грн
98,50
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кропивницький, вул. Преображенська, 4-А
176.1 км
Калію хлорид К & Здоров'я таблетки 500 мг №60
Красота та Здоров'я
104,10
грн
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