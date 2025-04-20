Калію хлорид К енд Здоров'я (Kalii chloride K & Zdorovye)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 11 аптеках у Львів
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
0.9 км
Калію хлорид К & Здоров'я таблетки 500 мг №60
Красота та Здоров'я
118,20
Економія при броні: -14,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, пл. Кропивницького, 10
1.0 км
Калію хлорид К & Здоров'я таблетки 500 мг №60
Красота та Здоров'я
95,88
Економія при броні: -9,41 грн
Подорожник
Львів, вул. Сербська, 13
1.2 км
Калію хлорид К & Здоров'я таблетки 500 мг №60
Красота та Здоров'я
115,10
Економія при броні: -11,30 грн
Подорожник
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 59
2.0 км
Калію хлорид К & Здоров'я таблетки 500 мг №60
Красота та Здоров'я
115,10
Економія при броні: -11,30 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 77
2.4 км
Калію хлорид К & Здоров'я таблетки 500 мг №60
Красота та Здоров'я
96,17
Економія при броні: -2,89 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 21 хв
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 95
2.6 км
Калію хлорид К & Здоров'я таблетки 500 мг №60
Красота та Здоров'я
117,00
Економія при броні: -13,20 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Садова, 2-А
3.0 км
Калію хлорид К & Здоров'я таблетки 500 мг №60
Красота та Здоров'я
96,17
Економія при броні: -2,89 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Панаса Мирного, 24
3.2 км
Калію хлорид К & Здоров'я таблетки 500 мг №60
Красота та Здоров'я
95,88
Економія при броні: -9,41 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Мазепи Гетьмана, 1-Б
3.4 км
Калію хлорид К & Здоров'я таблетки 500 мг №60
Красота та Здоров'я
96,20
Економія при броні: -2,89 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Наукова, 35-А
4.3 км
Калію хлорид К & Здоров'я таблетки 500 мг №60
Красота та Здоров'я
96,17
Економія при броні: -2,89 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Сихівська, 8
6.0 км
Калію хлорид К & Здоров'я таблетки 500 мг №60
Красота та Здоров'я
117,00
Економія при броні: -13,20 грн
В містах поряд
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Яворів, вул. Тичини Павла, 3
46.8 км
Калію хлорид К & Здоров'я таблетки 500 мг №60
Красота та Здоров'я
80,75
Економія при броні: -2,42 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Трускавець, вул. Стебницька, 43-А
71.7 км
Калію хлорид К & Здоров'я таблетки 500 мг №60
Красота та Здоров'я
80,73
Економія при броні: -2,42 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Благодатне, вул. Миру, 10
93.2 км
Калію хлорид К & Здоров'я таблетки 500 мг №60
Красота та Здоров'я
97,04
Економія при броні: -13,66 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Володимир, вул. Ковельська, 105
114.9 км
Калію хлорид К & Здоров'я таблетки 500 мг №60
Красота та Здоров'я
116,50
Економія при броні: -3,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Карпенка, 1
116.9 км
Калію хлорид К & Здоров'я таблетки 500 мг №60
Красота та Здоров'я
114,30
Економія при броні: -1,10 грн
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тернопіль, бульв. Вишневецького Дмитра, 9
120.3 км
Калію хлорид К & Здоров'я таблетки 500 мг №60
Красота та Здоров'я
117,40
Економія при броні: -4,20 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. 15-го Квітня, 23
121.1 км
Калію хлорид К & Здоров'я таблетки 500 мг №60
Красота та Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Луцьк, вул. Сверстюка Євгена, 1
137.5 км
Калію хлорид К & Здоров'я таблетки 500 мг №60
Красота та Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Луцьк, просп. Соборності, 11-В
140.5 км
Калію хлорид К & Здоров'я таблетки 500 мг №60
Красота та Здоров'я