Калію хлорид К енд Здоров'я (Kalii chloride K & Zdorovye)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 53 аптеках у Київ
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Калію хлорид К & Здоров'я таблетки 500 мг №60
Красота та Здоров'я
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
1.4 км
Калію хлорид К & Здоров'я таблетки 500 мг №60
Красота та Здоров'я
99,70
Економія при броні: -2,99 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, вул. Антоновича, 50
2.2 км
Калію хлорид К & Здоров'я таблетки 500 мг №60
Красота та Здоров'я
99,70
Економія при броні: -2,99 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Ярославська, 56-А
2.3 км
Калію хлорид К & Здоров'я таблетки 500 мг №60
Красота та Здоров'я
96,20
Економія при броні: -2,89 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Глибочицька, 32-Б
2.4 км
Калію хлорид К & Здоров'я таблетки 500 мг №60
Красота та Здоров'я
96,20
Економія при броні: -2,89 грн
Фармація
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Київ, вул. Лаврська, 8
2.6 км
Калію хлорид К & Здоров'я таблетки 500 мг №60
Красота та Здоров'я
110,50
Економія при броні: -28,58 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
2.7 км
Калію хлорид К & Здоров'я таблетки 500 мг №60
Красота та Здоров'я
116,50
Економія при броні: -9,90 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
2.8 км
Калію хлорид К & Здоров'я таблетки 500 мг №60
Красота та Здоров'я
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
3.1 км
Калію хлорид К & Здоров'я таблетки 500 мг №60
Красота та Здоров'я
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Казимира Малевича, 107
3.8 км
Калію хлорид К & Здоров'я таблетки 500 мг №60
Красота та Здоров'я
96,17
Економія при броні: -2,89 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Філатова Академіка, 7
3.9 км
Калію хлорид К & Здоров'я таблетки 500 мг №60
Красота та Здоров'я
99,70
Економія при броні: -2,99 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/33
3.9 км
Калію хлорид К & Здоров'я таблетки 500 мг №60
Красота та Здоров'я
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Антоновича, 176
4.3 км
Калію хлорид К & Здоров'я таблетки 500 мг №60
Красота та Здоров'я
99,70
Економія при броні: -2,99 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Лобановського, 35
5.0 км
Калію хлорид К & Здоров'я таблетки 500 мг №60
Красота та Здоров'я
116,60
Економія при броні: -12,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Чоколівський, 23
5.3 км
Калію хлорид К & Здоров'я таблетки 500 мг №60
Красота та Здоров'я
116,50
Економія при броні: -9,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Кирилівська, 109-В/1
5.5 км
Калію хлорид К & Здоров'я таблетки 500 мг №60
Красота та Здоров'я
78,44
Економія при броні: -8,74 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється за 53 хв
Київ, просп. Воскресенський, 36
6.4 км
Калію хлорид К & Здоров'я таблетки 500 мг №60
Красота та Здоров'я
91,50
Економія при броні: -2,74 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Борщагівська, 212
6.5 км
Калію хлорид К & Здоров'я таблетки 500 мг №60
Красота та Здоров'я
97,88
Економія при броні: -9,08 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Оболонський, 22-В
6.9 км
Калію хлорид К & Здоров'я таблетки 500 мг №60
Красота та Здоров'я
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, просп. Оболонський, 19
7.1 км
Калію хлорид К & Здоров'я таблетки 500 мг №60
Красота та Здоров'я
96,20
Економія при броні: -2,89 грн